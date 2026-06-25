【人生逆転！私の勝ち】「期待に応えなければ！」母の理想であり続ける重圧＜第26話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第26話 ずっと自分を偽っていた【アキナの気持ち】
【編集部コメント】
ハルミさんがアキナさんに嫉妬したのと同じように、アキナさんも自分の好きなものを選べていたハルミさんのことを羨ましいと思っていたのだそう。周囲の期待に応えることで自分の価値を決めていたアキナさんは、自身の子育てでは子どもに期待することなく、好きなものを自由に選ばせてあげようと思っていたのです。一方、誰からも期待されなかったハルミさんは、自身の子育てでは賞賛を求め、無意識に子どもに期待をかけてしまっていたのでしょう。つくづく、子育ては親自身の生育環境が原点になっているんだなと感じますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第26話 ずっと自分を偽っていた【アキナの気持ち】
【編集部コメント】
ハルミさんがアキナさんに嫉妬したのと同じように、アキナさんも自分の好きなものを選べていたハルミさんのことを羨ましいと思っていたのだそう。周囲の期待に応えることで自分の価値を決めていたアキナさんは、自身の子育てでは子どもに期待することなく、好きなものを自由に選ばせてあげようと思っていたのです。一方、誰からも期待されなかったハルミさんは、自身の子育てでは賞賛を求め、無意識に子どもに期待をかけてしまっていたのでしょう。つくづく、子育ては親自身の生育環境が原点になっているんだなと感じますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙