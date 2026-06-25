◇パ・リーグ 楽天―西武（2026年6月25日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦に先発。7回114球を投げて3安打無失点と好投し、11年ぶりのNPBでの白星の権利を持って交代した。

米球界から15年以来となる日本球界復帰を果たした前田健は、これが今季7試合目の登板。過去6試合では0勝3敗だった。

今回の相手は、首位を快走する西武。2回先頭のネビンに左前に運ばれて初安打を許したが、次打者・桑原のピッチャー返しの痛烈なゴロを素早く処理して二塁でフォースアウトに。以降も丁寧な投球でアウトを重ねた。5回2死では渡部の投手強襲のライナーを好捕した。6回も石井の投直、滝沢の投ゴロを軽やかにさばき、笑顔で汗を拭った。

2―0で迎えた7回には2死二塁のピンチを迎えたが、カウント2―2から平沢をスライダーで二飛に仕留めて雄叫びを上げた。

味方打線は2回にマッカスカーの左前打と渡辺佳の右翼線二塁打で無死二、三塁とし、村林の中犠飛と中島の右前適時打で2点を先制。広島時代の15年10月2日の中日戦以来、3919日ぶりのNPBでの勝利に向けて、力強く援護した。