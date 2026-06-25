日本の4人組ロックバンド、ヤングスキニーの公式Xが25日、更新されライブ会場での痴漢被害と今後の対策を発表した。

発表によると「6月9日（火）大阪・Live House Anima公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました」と報告。

「被害に遭われたお客様に対して、心からお詫び申し上げます」と被害者に謝罪。その上で「ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています。本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています。痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません」と、思いを明かし「対象者が判明した場合には、法的措置を含め厳正に対応いたします」としている。

また、今後、同様な行為が発覚などした場合、「会場からの退場措置や出入り禁止、警察への通報・引き渡しなど、断固とした対応を取らせていただきます」と報告。「安心してライブを楽しんでいただける環境を守ることができなかった責任を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を徹底してまいります。ご来場中、もし少しでも違和感や不安を感じられた際には、速やかにお近くのスタッフまでお知らせください」と呼びかけ、「ヤングスキニーとして、今後も安心して音楽を楽しんでいただける環境づくりに、引き続き努めてまいります」と結んでいる。

同バンドは23年2月にメジャーデビューした「嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う」をコンセプトに掲げる4人組ギターロックバンド。