TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV第2弾公開！オープニング主題歌はオーイシマサヨシ、エンディング主題歌は内田真礼が担当！

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2026年7月11日(土)より、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始となるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』。本日実施された生配信にて、PV第2弾をはじめとする最新情報が解禁となった。

原作は、『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた、氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた鳴神流星と、かつて流星を倒した勇者であり、現在は女子高生の花織ミーティア、元魔王と元勇者によるラブコメディだ。

今回公開されたPV第2弾は、宿敵だった流星とミーティアが現世で再会し、新たな“戦い”を繰り広げる姿を描いている。前世から受け継がれた力が垣間見えるバトルシーンをはじめ、テンポの良い掛け合いやコミカルな日常シーンなど、本作ならではの魅力がたっぷりと詰め込まれた内容となっている。また、互いへの特別な想いを感じさせる場面も描かれ、単なる敵同士ではない二人の関係性にも注目。前世では魔王と勇者として対立した二人が、現世では恋の駆け引きを繰り広げることに――。放送への期待がますます高まる映像に仕上がった。

そして、PVのラストで登場した、物語の鍵を握る謎の少女・紬奈愛琉(つむぎな める)役を内田真礼が担当することも発表された。

あわせて、主題歌情報も解禁。オープニング主題歌はオーイシマサヨシ「ハイメンテナンスガール」、エンディング主題歌は内田真礼「ベリーグッド・エンカウント」に決定。PVでは両楽曲の一部をいち早く聴くことができる。作品世界を彩る楽曲にもぜひご注目してほしい。

元勇者と元魔王という異色の関係から生まれる、笑いあり、ときめきあり、そしてバトルありのラブコメディがこの夏ついに開幕する。なお、本作は放送直後よりdアニメストア、ABEMAにて先行配信されることも決定している。最新情報は公式サイトおよび公式SNSにて随時公開中。

●楽曲情報

オープニング主題歌



オーイシマサヨシ

「ハイメンテナンスガール」

2026年7月12日配信リリース

作詞・作曲・編曲：大石昌良

エンディング主題歌



内田真礼

「ベリーグッド・エンカウント」

2026年7月12日配信リリース

作詞：前田甘露

作曲・編曲：増田武史

●作品情報

TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて 2026年7月11日（土）より放送開始！放送直後よりｄアニメストア、ABEMAで先行配信！

ABCテレビ・テレビ朝日系列 全国24局ネット （『ANiMAZiNG!!! 』枠） 7月11日より毎週土曜日26:00〜26:30

ＢＳ日テレ 7月13日より毎週月曜日23:00〜23:30

AT-X 7月12日より毎週日曜日22:00〜22:30

※リピート放送 毎週水曜日 29時30分〜30:00／毎週日曜日 7:00〜7:30

※放送時間は変更になる可能性がございます。

放送直後よりｄアニメストア、ABEMAで先行配信！

【スタッフ】

原作：氷川へきる（講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：山本秀世

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：奥田陽介

美術監督：綾田如香

色彩設計：大西峰代

撮影監督：中野公滉

撮影：旭プロダクション

編集：長谷川舞（editz）

音響監督：納谷僚介

音響効果：小林亜依里、野崎博樹

音響制作：スタジオマウス

音楽：橋本由香利、R・O・N

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

鳴神流星：福山 潤

花織ミーティア：関根明良

皐月まこ：星希成奏

永守茉莉花：上田 瞳

倉石摩那：徳井青空

多岐川眠兎：稗田寧々

小鳥遊綾姫：高橋李依

朝比奈絵理子：五十嵐裕美

鳴神 萌：伊藤彩沙

六道さくら：日笠陽子

紬奈愛琉：内田真礼

＜イントロダクション＞

鳴神流星、職業ニート。

ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！

そこにかつて流星を倒した勇者であり、

現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。

ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！

平和な世界に転生し、 再び巡り合った 二人の恋が はじまった！？

©氷川へきる・講談社／『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』製作委員会

関連リンク

TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』公式サイト

https://hanaorisan-anime.com/