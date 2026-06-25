24日、鹿児島県内を襲った線状降水帯。鹿児島市武では住宅下の「のり面」が崩れ、復旧の見通しは立っていません。現場ののり面は以前からひびが入り、崩落が懸念されていました。

「雨が降る中、現場では土のうを並べる作業が始まりました」

コンクリートののり面崩れる

警察などによりますと、24日正午すぎ、鹿児島市武3丁目で、コンクリートののり面が縦およそ5メートル、幅20メートルにわたって崩れました。けが人はいませんでした。

現場沿いの県道は、全面通行止めとなり、路線バスも通れなくなっています。

かねてから崩落が懸念

現場は武岡トンネル入口近くの県道24号沿いです。鹿児島市は、のり面の上の住宅に住む8世帯15人に対し、避難指示を出しています。

現場ののり面は、かねてから崩落が懸念されていた場所でした。

補強部分にひびが

これは、今月13日に撮影された現場の写真です。のり面は石を積み上げ、コンクリートで補強したもので、補強部分にはいくつもひびが入っていました。

県などによりますと、のり面は民有地で、住民らが定期的に見回り、県が2年ほど前から注意を呼びかける看板やフェンスを設置していました。

（近くの住民）「危険だとは認識されていたみたいなので、いずれこうなるかもと思っていた」「台風も来るので、また被害が起きなければいい」

避難が長引くかもしれない

住民は、近くの福祉館などに身を寄せています。

（避難している中学生）「（避難が）長引くかもしれないし、引っ越さないといけないかもしれない」「（ペットの猫が）ご飯を食べないので大丈夫かなと不安」

県は、のり面の所有者らと、復旧に向けた話し合いを進めているということです。

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