1時間に100ミリを超える猛烈な雨が襲った薩摩川内市。被害の爪あとが残っています。

（記者）「永利町です。大雨から一夜明けたきょう、住民は片付けをしていました」

薩摩川内市永利町では住宅の浸水被害が相次ぎました。

8か月前に引っ越し…「今は片付けをするしかない」

Q.どのあたりまで水が来た？

（住民）「ホースで洗った後だがこの辺だった」

こちらの女性は家族5人暮らしで、8か月前に引っ越してきたばかりでした。朝から、水に浸かったふとんや家具を運び出していました。

（住民）「臭いはする、どこの土砂か分からない。とりあえず今は片付けをするしかなくて」

平佐川につながる水路で水があふれ…

浸水が起きたのは、JR川内駅の東側の地域です。

田畑や住宅が広がる地域で、住民などによりますと、24日は、川内川の支流・平佐川につながる水路で水があふれたといいます。

薩摩川内市によりますと、市内各地で住宅の浸水被害が起きていますが、被害の全容は分かっていないということです。

ボランティアの募集も「少しでも早く安心して生活できるよう」

台風が北上する中、現地ではボランティアの募集も始まっています。

（社会福祉協議会 上屋和夫会長）「台風もきそうなので、少しでも早く安心して生活できるよう、ボランティア本部としてお手伝いしたい」

薩摩川内市では土砂崩れも相次ぐ…

薩摩川内市では土砂崩れも相次いでいます。

（記者）「あちらではバス停の看板ごと歩道が崩落しているように見えます」

薩摩川内市冷水町では、隈之城川沿いの県道の歩道が崩落。25日は、崩れた部分をシートで覆い、雨を防いでいました。

薩摩川内市では県道など6か所の道路で通行止め

薩摩川内市では土砂崩れなどで、県道など6か所の道路で通行止めが続いています。

薩摩川内市では祁答院町の県道で24日夜、陥没した道路に車の前輪がはまり、乗っていた男女2人が頭の痛みを訴え病院に搬送されていて、これまでにあわせて3人が軽いけがなどをしています。

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