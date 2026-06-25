メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋駅地区の再開発問題を抱える名鉄の株主総会が、25日に開かれました。経営陣の責任を問う声に対し、社長の説明は？

名古屋市中区のホテルで開かれた、名鉄の株主総会。

株主の注目は…。

「再開発の問題なども話が出るかなと。再開発の延期発表もあって、今回初めて来た」（愛知・岡崎市の60代株主）

「名駅が活気づいてほしいから、再開発がどうなっていくか聞きたい」（名古屋市の50代株主）

名鉄は去年12月、名古屋駅地区の再開発計画を見直すと発表。

2月に閉店した名鉄百貨店のビルの解体スケジュールなども「未定」になっています。

高崎裕樹社長は、株主総会の冒頭で改めて経緯を説明。その上で「難易度やリスクを下げて、投資規模を縮小することを前提に進める」と話しました。

また、経営陣の責任を問われると、「早期に計画の方向性を打ち出し、当社の企業価値を着実に向上させることこそが、経営陣としての最大の経営責任である」と答えました。

役員4人が報酬を自主返上へ

取締役の選任議案などは、会社提案通り可決されましたが、総会を終えた株主は…。

「具体的なことがまだなかったので残念だった。名鉄の根幹を揺るがす重要なことなのに、縮小するでは済まないと思う」（岐阜・御嵩町の60代株主）

「安全なものと地域を盛り上げる観点のバランスをどうとるか、突き詰めてほしい」（愛知・東海市の40代株主）

「建物を建てるだけではなく、建てた後の維持保全にもコストがかかる。状況に合わせて合理化していくのが重要。縮小は悪いことではないと思う」（名古屋市の20代株主）

名鉄は、今年度中に再開発計画の見通しを示すとしています。

総会後には「事態を重く受け止めている」などとして、役員4人が報酬を自主返上すると発表。

高崎社長は、1カ月分の月額固定報酬の3割を返上するということです。

リニアにも動きが

一方、名駅の再開発をめぐっては、リニア中央新幹線にも動きが…。

25日、愛知県の大村知事が訪れたのは、静岡県庁です。

「静岡県知事に、リニアをひとつよろしくお願いしますと申し上げました。リニア静岡工区が着工になるということであれば、大変望ましいことだと」（愛知県・大村秀章知事）

開業が遅れる原因の一つだった静岡工区の着工について、静岡県の鈴木康友知事は、7月7日にも「着工容認」を表明するとみられています。

当初は2027年の開業をめざして始まったリニアと、名鉄の再開発計画。止まっていた時計の針は動き出すのでしょうか。