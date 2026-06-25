欧州株 堅調、米株先物もプラス圏推移、ＡＩ関連株が再び上昇
欧州株 堅調、米株先物もプラス圏推移、ＡＩ関連株が再び上昇
東京時間19:35現在
英ＦＴＳＥ100 10493.68（+32.05 +0.31%）
独ＤＡＸ 24908.22（+167.86 +0.68%）
仏ＣＡＣ40 8427.38（+41.89 +0.50%）
スイスＳＭＩ 14167.78（+50.03 +0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:35現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52403.00（+124.00 +0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7485.25（+57.00 +0.77%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30158.50（+644.25 +2.18%）
東京時間19:35現在
英ＦＴＳＥ100 10493.68（+32.05 +0.31%）
独ＤＡＸ 24908.22（+167.86 +0.68%）
仏ＣＡＣ40 8427.38（+41.89 +0.50%）
スイスＳＭＩ 14167.78（+50.03 +0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物SEP 26月限 52403.00（+124.00 +0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7485.25（+57.00 +0.77%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30158.50（+644.25 +2.18%）