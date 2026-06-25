欧州株　堅調、米株先物もプラス圏推移、ＡＩ関連株が再び上昇
東京時間19:35現在
英ＦＴＳＥ100　 10493.68（+32.05　+0.31%）
独ＤＡＸ　　24908.22（+167.86　+0.68%）
仏ＣＡＣ40　 8427.38（+41.89　+0.50%）
スイスＳＭＩ　 14167.78（+50.03　+0.35%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:35現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52403.00（+124.00　+0.24%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7485.25（+57.00　+0.77%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30158.50（+644.25　+2.18%）