金曜日から土曜日は各地で大雨に警戒をしてください。

【CGを見る】25日夜〜27日「降水と風の予想」

【金曜日〜土曜日は、台風7号・8号由来の雨雲による大雨に警戒】

台風7号は暴風域を伴いながら沖縄本島に接近しています。金曜日は、沖縄本島や奄美地方は雨や風が強く、大荒れの天気となるおそれがあり、走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹くおそれもあります。また、土曜日は西日本から東日本にも近づき、各地に大雨をもたらしそうです。

さらに、台風8号も北上を続け、土曜日には温帯低気圧となる予想ですが、その雨雲により、土曜日は関東付近で大雨となる予想です。土曜日は、関東は台風8号由来の雨雲の後に台風7号による雨雲がかかり、朝から夜にかけて長い時間、雨が強まるおそれがあるため、今後の最新情報をご確認ください。

【24時間予想降水量（いずれも多い所で）】

▼木曜日午後6時から金曜日午後6時

九州北部・四国・東海 200ミリ

沖縄・関東甲信・近畿 150ミリ

九州南部・奄美・中国 120ミリ



▼金曜日午後6時から土曜日午後6時

東海 300ミリ

四国・近畿・関東甲信 200ミリ

九州南部 150ミリ

【金曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：17℃

青森 ：23℃ 盛岡：23℃

仙台 ：26℃ 新潟：26℃

長野 ：26℃ 金沢：27℃

名古屋：27℃ 東京：27℃

大阪 ：26℃ 岡山：25℃

広島 ：22℃ 松江：24℃

高知 ：27℃ 福岡：22℃

鹿児島：29℃ 那覇：30℃

【週間予報（西日本）】

土曜日にかけて大雨が続くでしょう。日曜日は雨が止む所が多くなる見込みです。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は、東日本では大雨となるおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。