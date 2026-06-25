◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(25日、楽天モバイルパーク)

楽天の前田健太投手が好投し、NPB復帰後初勝利投手の権利を持って降板しました。

今季7度目の登板となった前田投手は初回、3者凡退の立ち上がり。2回は先頭の4番・ネビン選手にヒットを許しますが、後続を3人で打ち取ります。

その裏2点をもらった前田投手は3回と4回を3者凡退で打ち取ると、5回もテンポのいい投球で2アウトを奪い7番・渡部聖弥選手にはピッチャーへの強烈な打球を返されますが、素早い反応でキャッチしこの回も3人で終わらせました。

6回も続投すると1アウトから石井一成選手のピッチャーライナーをキャッチし2アウト。続くカナリオ選手にヒットを許しますが滝澤夏央選手をピッチャーゴロに仕留めました。

さらに7回のマウンドにもあがると先頭にヒットを許しノーアウト1塁。それでも4番ネビン選手をスプリット、桑原将志選手はストレートで空振り三振で2アウトとすると、平沢大河選手はセカンドフライとしこの回も無失点で切り抜けました。

前田投手はこの日最速151キロをマークするなど安定した投球を披露。7回114球3安打6奪三振、無四球、無失点の内容で、2015年10月2日にシーズン15勝目を挙げて以来、約11年ぶりのNPB勝利投手の権利をもって降板しました。