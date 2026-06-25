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気象台は、25日午後8時02分に、レベル４土砂災害危険警報を吉富町、上毛町に発表しました。

北九州地方、筑豊地方、筑後地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■北九州市
●レベル２土砂災害注意報

■福岡市
●レベル２土砂災害注意報

■大牟田市
●レベル４土砂災害危険警報

■久留米市
●レベル４土砂災害危険警報

■直方市
●レベル２土砂災害注意報

■飯塚市
●レベル２土砂災害注意報

■田川市
●レベル２土砂災害注意報

■柳川市
●レベル２土砂災害注意報

■八女市
●レベル４土砂災害危険警報

■筑後市
●レベル２土砂災害注意報

■大川市
●レベル２土砂災害注意報

■行橋市
●レベル２土砂災害注意報

■豊前市
●レベル４土砂災害危険警報

■中間市
●レベル２土砂災害注意報

■小郡市
●レベル２土砂災害注意報

■筑紫野市
●レベル２土砂災害注意報

■春日市
●レベル２土砂災害注意報

■大野城市
●レベル２土砂災害注意報

■宗像市
●レベル２土砂災害注意報

■太宰府市
●レベル２土砂災害注意報

■古賀市
●レベル２土砂災害注意報

■福津市
●レベル２土砂災害注意報

■うきは市
●レベル４土砂災害危険警報

■宮若市
●レベル２土砂災害注意報

■嘉麻市
●レベル３土砂災害警報

■朝倉市
●レベル４土砂災害危険警報

■みやま市
●レベル４土砂災害危険警報

■糸島市
●レベル２土砂災害注意報

■那珂川市
●レベル３土砂災害警報

■宇美町
●レベル２土砂災害注意報

■篠栗町
●レベル２土砂災害注意報

■志免町
●レベル２土砂災害注意報

■須恵町
●レベル２土砂災害注意報

■新宮町
●レベル２土砂災害注意報

■久山町
●レベル２土砂災害注意報

■粕屋町
●レベル２土砂災害注意報

■芦屋町
●レベル２土砂災害注意報

■水巻町
●レベル２土砂災害注意報

■岡垣町
●レベル２土砂災害注意報

■遠賀町
●レベル２土砂災害注意報

■小竹町
●レベル２土砂災害注意報

■鞍手町
●レベル２土砂災害注意報

■桂川町
●レベル２土砂災害注意報

■筑前町
●レベル２土砂災害注意報

■東峰村
●レベル４土砂災害危険警報

■大刀洗町
●レベル２土砂災害注意報

■大木町
●レベル２土砂災害注意報

■広川町
●レベル４土砂災害危険警報

■香春町
●レベル２土砂災害注意報

■添田町
●レベル４土砂災害危険警報

■糸田町
●レベル２土砂災害注意報

■川崎町
●レベル４土砂災害危険警報

■大任町
●レベル２土砂災害注意報

■赤村
●レベル２土砂災害注意報

■福智町
●レベル２土砂災害注意報

■苅田町
●レベル２土砂災害注意報

■みやこ町
●レベル４土砂災害危険警報

■吉富町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■上毛町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■築上町
●レベル４土砂災害危険警報