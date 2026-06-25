アイドルグループ「Juice＝Juice」が25日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で新EP「MORE！ MORE！ EP」の発売イベントを行った。

「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットで快進撃を続ける11人を一目見ようと、吹き抜けの4フロアには約2000人のファンが殺到した。色とりどりのペンライトがひしめきあう中、話題の新曲「クラクラ☆クライマックス」など5曲を披露。「盛れミ」のパフォーマンスでは、施設全体を震わせるほどの大合唱と、それに負けないメンバーの圧倒的な歌唱力が響き渡った。昨年10月の同所でのイベントをしのぐ熱狂は、グループが迎えている「確変期」を強く印象づけた。

13日には国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のレッドカーペットに登場。リーダーの段原瑠々は「“アモーレの人だ”と聞こえて、世間に浸透しているのを実感した」と手応えを語る。そんな今年を象徴する一曲を掲げ「年末は大忙しであれたら」と、NHK紅白歌合戦への初出場に向けて意欲を燃やす。

川嶋美楓は、数年前から目標の地として「東京ドーム」を口にしてきた。松永里愛は「そのときは“でかいこと言うねー”とみんな笑ってたと思う。今はみんな真剣に聞いているというのが全て」とまっすぐな目で前を見据えた。かつては無謀に思えた大きな夢を、確信へと変えた11人。その視線の先には、黄金色に輝く最高のステージがはっきりと見えている。