【ペッパーランチ】値段そのままでお肉が29％増量！お得にたっぷり味わえる「肉の日WEEK」は6月26日から開催。

ホットパレットが運営するペッパーランチは、2026年6月26日から30日までの5日間限定で、値段そのままでお肉が増量する「肉の日WEEK」を実施します。

平日限定ランチメニューも増量

毎月好評の肉の日イベント。今月は「肉の日WEEK」として、お得な企画を6月26日から30日までの5日間たっぷり楽しめます。

期間中は対象メニューを値段そのままでお肉が29％増量します。しかも今回は、平日限定のランチメニューも増量の対象です。

対象メニューは、「ビーフペッパーライス全サイズ」「ビーフペッパーライスランチセット全サイズ」（「MEGA ビーフペッパーライス」を除く）、もしくは「ワイルドジューシーステーキ（150g・200g・300g）」「ワイルドジューシーステーキランチセット（110g・180g）」。

対象メニューは店舗によって異なります。取り扱い店舗はホームページのお知らせから確認できます。

「肉の日WEEK」はペッパーランチに加え、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗で実施します（東京競馬場店を除く）。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部