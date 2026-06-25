FIBAがW杯アジア予選の最新格付けを発表…日本代表は1ランクアップの6位、2位中国にはNBA帰りの”中国のヨキッチ”参戦

6月25日、FIBAは「バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」に向けた最新のパワーランキングを更新した。Window3の開催を前に、各国の戦力や直近の状況を踏まえた最新の”格付け”が発表されている。

首位に君臨し続けるのは、変わらず圧倒的な強さを見せるオーストラリア代表（FIBAランキング6位）。2位には、直近の強化試合でオーストラリアとオランダを下し、着実にコンディションを上げている中国代表（同27位）がつけ、3位のニュージーランド代表（同25位）までトップ3に変動はなかった。

Window2で韓国代表を下し、桶谷大ヘッドコーチ体制での初勝利を挙げた日本代表（同22位）は、前回から1ランクアップの6位に浮上した。FIBA公式は、初白星を挙げた桶谷HCについて「ここからは上がっていくだけだ」と評価。さらに「渡邊雄太や富永啓生といった豊富なタレント、そしてユース世代で頭角を現した若手たちが揃っている」と言及し、現在グループBで首位に立つ日本が、前回の対戦で敗れた中国代表に対して「借りを返せるかどうか」をWindow3の大きな見どころの一つに挙げている。

その日本と首位争いを繰り広げる2位の中国代表については、「非常に危険な存在」として警戒を強めている。その最大の要因は、昨シーズンのNBAポートランド・トレイルブレイザーズでルーキーイヤーを終えたばかりの若きスター、ヤン・ハンセンの参戦だ。”中国のヨキッチ”とも称される彼が、代表チームでどのような化学反応を起こすかに大きな注目が集まっている。

一方、苦しい状況にあるのが1ランクダウンで12位に沈んだ韓国代表（同56位）だ。Window2でチャイニーズ・タイペイと日本に連敗を喫した東アジアの強豪は、逆襲を期したいところだが、大きな痛手を負っている。長崎ヴェルカでBリーグ優勝を経験したばかりのエース、イヒョンジュンがNBAサマーリーグへの挑戦を優先するため代表活動は欠場。戦力ダウンは避けられない見通しだ。

発表されたパワーランキング一覧は以下の通り。

▼W杯2027アジア地区予選パワーランキング第5弾



1位 オーストラリア（-／グループA）



2位 中国（-／グループB）



3位 ニュージーランド（-／グループA）



4位 カタール（+1／グループD）



5位 ヨルダン（-1／グループC）



6位 日本（+1／グループB）



7位 レバノン（-1／グループD）



8位 チャイニーズ・タイペイ（-／グループB）



9位 イラン（+1／グループC）



10位 フィリピン（-1／グループA）



11位 シリア（+1／グループC）



12位 韓国（-1／グループB）



13位 サウジアラビア（-／グループD）



14位 イラク（-／グループC）



15位 グアム（+1／グループA）



16位 レバノン（-1／グループD）



New SMART Power Rankings just dropped 📊

How's your squad looking ahead of Window 3? Full rankings in the comments 👀#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/m1DLjGQsJr

- FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) June 25, 2026

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