FIBAがW杯アジア予選の最新格付けを発表…日本代表は1ランクアップの6位、2位中国にはNBA帰りの”中国のヨキッチ”参戦

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　6月25日、FIBAは「バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」に向けた最新のパワーランキングを更新した。Window3の開催を前に、各国の戦力や直近の状況を踏まえた最新の”格付け”が発表されている。


　首位に君臨し続けるのは、変わらず圧倒的な強さを見せるオーストラリア代表（FIBAランキング6位）。2位には、直近の強化試合でオーストラリアとオランダを下し、着実にコンディションを上げている中国代表（同27位）がつけ、3位のニュージーランド代表（同25位）までトップ3に変動はなかった。


　Window2で韓国代表を下し、桶谷大ヘッドコーチ体制での初勝利を挙げた日本代表（同22位）は、前回から1ランクアップの6位に浮上した。FIBA公式は、初白星を挙げた桶谷HCについて「ここからは上がっていくだけだ」と評価。さらに「渡邊雄太や富永啓生といった豊富なタレント、そしてユース世代で頭角を現した若手たちが揃っている」と言及し、現在グループBで首位に立つ日本が、前回の対戦で敗れた中国代表に対して「借りを返せるかどうか」をWindow3の大きな見どころの一つに挙げている。


　その日本と首位争いを繰り広げる2位の中国代表については、「非常に危険な存在」として警戒を強めている。その最大の要因は、昨シーズンのNBAポートランド・トレイルブレイザーズでルーキーイヤーを終えたばかりの若きスター、ヤン・ハンセンの参戦だ。”中国のヨキッチ”とも称される彼が、代表チームでどのような化学反応を起こすかに大きな注目が集まっている。


　一方、苦しい状況にあるのが1ランクダウンで12位に沈んだ韓国代表（同56位）だ。Window2でチャイニーズ・タイペイと日本に連敗を喫した東アジアの強豪は、逆襲を期したいところだが、大きな痛手を負っている。長崎ヴェルカでBリーグ優勝を経験したばかりのエース、イヒョンジュンがNBAサマーリーグへの挑戦を優先するため代表活動は欠場。戦力ダウンは避けられない見通しだ。


　発表されたパワーランキング一覧は以下の通り。


▼W杯2027アジア地区予選パワーランキング第5弾

1位　オーストラリア（-／グループA）

2位　中国（-／グループB）

3位　ニュージーランド（-／グループA）

4位　カタール（+1／グループD）

5位　ヨルダン（-1／グループC）

6位　日本（+1／グループB）

7位　レバノン（-1／グループD）

8位　チャイニーズ・タイペイ（-／グループB）

9位　イラン（+1／グループC）

10位　フィリピン（-1／グループA）

11位　シリア（+1／グループC）

12位　韓国（-1／グループB）

13位　サウジアラビア（-／グループD）

14位　イラク（-／グループC）

15位　グアム（+1／グループA）

16位　レバノン（-1／グループD）



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