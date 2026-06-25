「スウェーデンが日本に僅差で勝利した場合...」首位オランダが３位後退の可能性も。蘭メディアが描く“３つのシナリオ”【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、北中米Ｗ杯のグループＦで２節を終えて１勝１分け。勝点４で順位は２位だ。
首位に立つのは、日本と同じ勝点４で、総得点の差で上回るオランダ代表。同国メディア『Voetbal International』は、「早くも決勝トーナメントに目が向き始めている。オランダは決勝トーナメント１回戦でどの国と対戦するのだろうか」と、ノックアウトステージを見据えている。
「現時点の順位通りにいけば、オランダは決勝トーナメント１回戦でモロッコと対戦することになる。まだ１試合を残しているため、この状況は変わる可能性がある。
グループＦの１位は、グループＣの２位と対戦。グループＣはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチで構成され、モロッコが同グループを２位で終えた。オランダが２位なら、グループＣの１位と対戦する。順位を一つ落とせば、対戦相手はブラジルだ」
グループＦで優位に立つオランダだが、各組３位の成績上位チームとして勝ち上がる可能性もある。「その場合、複数の選択肢が存在する。３位通過なら、決勝トーナメント１回戦ではいずれかのグループ首位チームと対戦することになる。その場合の対戦相手候補はドイツ、メキシコ、アメリカ、スイス、またはグループＩの勝者（フランスかノルウェー）だ」。
いずれにしても、すでに最下位で敗退が確定しているチュニジア以外、何も決まってはいない。最終節で何が起こるかは分からない。対戦カードは、オランダ対チュニジア、日本対スウェーデン。２節終了時の１位から３位の順位表は以下のとおりだ。
１位：オランダ
（勝点４／得点７／失点３／得失点＋４／TCS-３）
２位：日本
（勝点４／得点６／失点２／得失点＋４／TCS０）
３位：スウェーデン
（勝点３／得点６／失点６／得失点０／TCS-３）
※TCS＝フェアプレーポイント
これを踏まえ、同メディアはオランダの“３つのシナリオ”をまとめた。
●シナリオ１：首位通過
オランダは現在、総得点（７対６）で日本を上回り、首位に立っている。チュニジア戦で、日本と同じかそれ以上の結果を出せば、オランダはグループ首位を維持する。オランダが勝利し、日本がスウェーデンに引き分け以下に終わった場合も、グループ首位だ。オランダがチュニジアに２−０で勝利し、日本がスウェーデンに３−１で勝利すれば、オランダと日本はグループＦでまったく同じ成績で並ぶことになる。その場合、FIFAはグループステージでのカード数（フェアプレーポイント）に目を向ける。現在、オランダはイエローカードを３枚、受けているのに対し、日本はまだカードを受けていないため、この争いではオランダが不利だ。したがって、チュニジアに僅差で勝利するだけでは、グループ首位通過には十分でない可能性がある。
●シナリオ２：２位通過
オランダがチュニジア戦で、日本がスウェーデン戦で出す結果よりも悪かった場合、グループＦで２位となる。前述の、オランダの２−０での勝利と、日本の３−１での勝利がその一例だ。繰り返しになるが、２位の場合は決勝トーナメント１回戦の相手はブラジルだ。
●シナリオ３：３位通過
オランダがチュニジアに大敗し、スウェーデンが日本に僅差で勝利した場合、オランダは３位となる。その場合、スウェーデンが勝点でオランダを上回り、日本は得失点差で２位の座を維持する。スウェーデンはオランダよりも勝点で上回る必要がある。なぜなら、勝点で並んだ場合は直接対決の結果が決定要因となり、その直接対決の結果は当然ながらオランダが有利だからだ。オランダの得失点差はプラスが大きいため、よほどのことがない限り、オランダが３位で決勝トーナメント進出を逃すことは考えにくい。
果たして、最後はどんなエンディングを迎えるか。２つの試合は日本時間で６月26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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首位に立つのは、日本と同じ勝点４で、総得点の差で上回るオランダ代表。同国メディア『Voetbal International』は、「早くも決勝トーナメントに目が向き始めている。オランダは決勝トーナメント１回戦でどの国と対戦するのだろうか」と、ノックアウトステージを見据えている。
グループＦの１位は、グループＣの２位と対戦。グループＣはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチで構成され、モロッコが同グループを２位で終えた。オランダが２位なら、グループＣの１位と対戦する。順位を一つ落とせば、対戦相手はブラジルだ」
グループＦで優位に立つオランダだが、各組３位の成績上位チームとして勝ち上がる可能性もある。「その場合、複数の選択肢が存在する。３位通過なら、決勝トーナメント１回戦ではいずれかのグループ首位チームと対戦することになる。その場合の対戦相手候補はドイツ、メキシコ、アメリカ、スイス、またはグループＩの勝者（フランスかノルウェー）だ」。
いずれにしても、すでに最下位で敗退が確定しているチュニジア以外、何も決まってはいない。最終節で何が起こるかは分からない。対戦カードは、オランダ対チュニジア、日本対スウェーデン。２節終了時の１位から３位の順位表は以下のとおりだ。
１位：オランダ
（勝点４／得点７／失点３／得失点＋４／TCS-３）
２位：日本
（勝点４／得点６／失点２／得失点＋４／TCS０）
３位：スウェーデン
（勝点３／得点６／失点６／得失点０／TCS-３）
※TCS＝フェアプレーポイント
これを踏まえ、同メディアはオランダの“３つのシナリオ”をまとめた。
●シナリオ１：首位通過
オランダは現在、総得点（７対６）で日本を上回り、首位に立っている。チュニジア戦で、日本と同じかそれ以上の結果を出せば、オランダはグループ首位を維持する。オランダが勝利し、日本がスウェーデンに引き分け以下に終わった場合も、グループ首位だ。オランダがチュニジアに２−０で勝利し、日本がスウェーデンに３−１で勝利すれば、オランダと日本はグループＦでまったく同じ成績で並ぶことになる。その場合、FIFAはグループステージでのカード数（フェアプレーポイント）に目を向ける。現在、オランダはイエローカードを３枚、受けているのに対し、日本はまだカードを受けていないため、この争いではオランダが不利だ。したがって、チュニジアに僅差で勝利するだけでは、グループ首位通過には十分でない可能性がある。
●シナリオ２：２位通過
オランダがチュニジア戦で、日本がスウェーデン戦で出す結果よりも悪かった場合、グループＦで２位となる。前述の、オランダの２−０での勝利と、日本の３−１での勝利がその一例だ。繰り返しになるが、２位の場合は決勝トーナメント１回戦の相手はブラジルだ。
●シナリオ３：３位通過
オランダがチュニジアに大敗し、スウェーデンが日本に僅差で勝利した場合、オランダは３位となる。その場合、スウェーデンが勝点でオランダを上回り、日本は得失点差で２位の座を維持する。スウェーデンはオランダよりも勝点で上回る必要がある。なぜなら、勝点で並んだ場合は直接対決の結果が決定要因となり、その直接対決の結果は当然ながらオランダが有利だからだ。オランダの得失点差はプラスが大きいため、よほどのことがない限り、オランダが３位で決勝トーナメント進出を逃すことは考えにくい。
果たして、最後はどんなエンディングを迎えるか。２つの試合は日本時間で６月26日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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