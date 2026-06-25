県警察学校で報道関係者を対象にした体験入校が行われました。

NIBからは永田アナウンサーが参加し規律のある訓練を体験してきました。

（永田 拓巳アナウンサー）

「今から警察学校で授業を体験していきます。この制服を身にまとうと一気に緊張感が出てきます。しっかり気合を入れて頑張っていこうと思います」

永田アナウンサーが参加したのは、県警察学校の体験入校。

警察の仕事を知ってもらおうと行われた企画です。

最初の授業は集団行動の基礎を磨く「教練」です。

「気を付け。指先はしっかり伸ばして、ズボンのラインに中指が来るように。胸を張ってあごを引いて」

基本姿勢は『気を付け』。

一つ一つの動きにはメリハリが求められます。

授業中に永田アナが注意されたのは…

（教官）

「身だしなみは大事ですから」

（永田 拓巳アナウンサー）

「気をつけます」

胸ポケットのボタンを閉めていませんでした。

身だしなみを整えることが規律を身につける第一歩です。

（教官）

「気を付け。番号。1、2、3、4、5。右へならえ。」

永田アナは初任科生5人と一緒に1時間20分の『教練』を体験しました。

（永田 拓巳アナウンサー）

「一緒に集団行動させてもらいましたが、私の集団行動の点数は何点でしょうか」

（初任科生 谷口 晴大さん）

「100点です。すごく覚えが早いなと思った、顔がしっかり真剣に皆と一緒にやっていたのが印象に残っている。とてもよかったと思う」

（初任科生 山口 諒人さん）

「初めてした時、自分も色々ミスがあったが、皆でやるということで成長していく。警察は一人ではできない仕事ばかりなので、仲間と協力して頑張っていきたい」

昼休みになると、学生食堂からはにぎやかな声が聞こえてきます。

メニューは牛すじカレーです。

「姿勢を正して、いただきます」

（初任科生 松本 菜緒さん）

「地域の皆さんの様子を見て困っていることがないかとか、常に警察官としての心構えを忘れていないところとか、本当に(父に)あこがれている。そういう風になりたい」

（初任科生 草野 梨駆さん）

「県民の方々に声かけてもらったり、信頼してもらえるような警察官になりたい」

午後からは、武道場で逮捕術の授業です。

接近戦を想定した打撃訓練に臨みました。

体験を終え、最後に修了証書が授与されました。

（永田 拓巳アナウンサー）

「まず、こんなにハードなんだと。規律をしっかり守り、そして自分の体を鍛えて、そういう警察官がいるからこそ私たちの安全が守られているということを実感した」