ガルバトから結成されたCIRRAの新ビジュアル解禁！サマーポップチューンな新曲「Water」配信リリースも決定

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オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から結成された10人組ガールズグループCIRRAの新ビジュアルが解禁された。併せて、新曲「Water」が7月1日に先行配信されることも決定した。

■「Water」は、純度100パーセントのサマーポップチューン

CIRRAは、E-girls二代目リーダー佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生達のハイレベルな戦いが話題となったオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』から生まれた10人組ガールズグループ。

CIRRAの新曲「Water」は、8月5日に発売される2nd EPのリードトラックとして収録。海外クリエイター陣による“夏を感じさせる爽快感溢れるダンストラック”に、オーディション時代からCIRRAのメンバーをトレーニングしてきたMayu Wakisakaによる「不安だった気持ちが仲間と出会い、透明な水のようにキラキラと輝きだす」という心境の変化が綴られた歌詞が印象的な1曲。

同時に解禁された新ビジュアルからも感じさせるとおり、純度100パーセントのサマーポップチューンに仕上がっている。

そんなCIRRAは、リリースイベント“CIRRA MEET YOU”を開催中だ。近い日程では、7月5日宮城・イオンモール仙台上杉、7月11日愛知・エアポートウォーク名古屋の2会場が発表されており、今後の追加会場の発表を待とう。詳細は、ぜひ公式サイトをチェックしよう。

さらに7月30日には、『LDH DREAM PARK 2026 ～RISE OF THE CHALLENGERS～ presented by LDH PERFECT YEAR 2026』の公演として、LDH所属のガールズグループが集まる『Girls EXPO』に出演が決定しており、CIRRAの活躍に期待が高まっている。

■イベント情報

『CIRRA MEET YOU -2nd EP release event-』

07/05（日）宮城・イオンモール仙台上杉

07/11（土）愛知・エアポートウォーク名古屋

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Water」

2026.08.05 ON SALE

SINGLE「Water」

■関連リンク

CIRRA OFFICIAL SITE

https://www.cirra.jp/