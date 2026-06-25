米津玄師、2026 NHKサッカーテーマ「烏」鉛筆のタッチで描かれたショートアニメ公開

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米津玄師の楽曲「烏」（読み：からす）より、ショートアニメが公開となった。

■ひたむきな歩みと「烏」の姿が重なり合う

「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団の中にいながらも、一人ひとりが独立した個人でいられること――その在り方を肯定し、競争という構造の中にそっと“すきま風”を吹かせられたら、という気持ちで作られた。

このたび公開されたショートアニメは、楽曲の1サビに合わせ、歌詞に描かれる「漫画の世界」を思わせる鉛筆のタッチで描かれた。ひたむきにボールを追う者の姿を映し出し、その頭上では、一羽の烏が大空へ力強く羽ばたいていく。勝敗だけでは語れないひたむきな歩みと、自由に飛ぶ「烏」の姿が重なり合う。

手がけたのは、アニメーション会社MAPPA。米津玄師とは、2022年『チェンソーマン』、2025年劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に続くタッグとなった。

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「鳥」

https://smej.lnk.to/Karasu

■関連リンク

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/