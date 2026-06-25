フジテレビ『STAR』にDOMOTO、≠ME、BUDDiiS、NEXZ、ゴスペラーズが出演決定！ゲストナビゲーターは板垣李光人

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7月2日19時より放送される、フジテレビ系『STAR』の出演アーティストが発表された。

■出演アーティスト ※五十音順

ゴスペラーズ

DOMOTO

NEXZ

≠ME

BUDDiiS

＜ゲストナビゲーター＞

板垣李光人

■ギネス記録更新中！DOMOTOが改名後初シングル「またね」を披露

堂本光一、堂本剛によるDOMOTOが登場。ふたりが初めて出会った日である5月5日に全曲合作によるシングルをリリースし、オリコン週間シングルランキングで1位を獲得。デビュー曲「硝子の少年」（1997年）からの連続シングル首位獲得記録を「48作」に更新し、自身の持つギネス世界記録を塗り替える偉業を達成した。今回は、その記念すべきシングルより、人が人を想う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いたDOMOTOならではの刹那ミディアムテンポのナンバー「またね」を披露。7月に東京＆大阪で開催されるドーム公演『DOMOTO Concert 2026 ～Stay with me～』の開催が控えるなど、これからも目が離せないふたりのパフォーマンスに期待が高まる。

■ゴスペラーズ、Snow Man岩本照が振付を手がけた話題の最新曲を歌唱＆ダンスパフォーマンス

日本のボーカルグループのパイオニア、ゴスペラーズが登場。アカペラスタイルでロックフェスに出演したり、他アーティストへの楽曲提供、プロデュースをはじめ多才なソロ活動を展開したり、常に進化を続けエンターテインメントの第一線を走り続けている。今回は、6月24日リリースのEP『UNIVER5OUL』より、Snow Man岩本照が振付を手がけたことで大きな話題を呼んでいる「UNItVERSE」を披露。圧倒的なハーモニーと注目のダンスパフォーマンスをお見逃しなく。

■NEXZ、最新曲「Hellmate」を地上波初パフォーマンス

日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバル･ボーイズグループ、NEXZ が登場。初のアリーナツアーを大成功させたばかりの彼らが、6月24日に発売された日本3rd EPより最新曲「Hellmate」を地上波初パフォーマンス。

■BUDDiiS、メジャー1stシングルのリード曲をテレビ初披露

関わるものすべてをバディ（仲間）へ巻き込んでいく、2020年に結成されたDIYダンスボーカルグループ、BUDDiiSが登場。2024年はグループ初の日本武道館単独ライブ2daysをソールドアウトさせ、2025年は初の海外公演を含むライブツアーを成功させるなど、破竹の勢いを見せている。今回は、7月8日リリースのメジャー1stシングルよりリード曲「キミは都市伝説」をアツく歌い上げる。

■SNSで大バズリ！≠ME史上最高難度のダンスで魅せる「愛くださいませ」を披露

指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、≠MEが登場。2月に、結成7周年を記念したコンサート『≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』にて1日に3万人を動員し、放送中の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』で主演を務めるなど、注目を集める彼女たち。コンサートで初パフォーマンスして以降、SNSで大バズリしている最新曲「愛くださいませ」を披露する。グループ史上最高難度のキレキレダンスに注目だ。

■板垣李光人がゲストナビゲーターに就任

MC上垣アナとタッグを組むゲストナビゲーターには、7月3日公開の映画『口に関するアンケート』で主演を務める板垣李光人が就任。「音楽をずっと聴いている」という板垣が、上垣アナとともにアーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか？ 見どころ満載の『STAR』は7月2日19時から放送。

■番組情報

フジテレビ系『STAR』

07/02（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/