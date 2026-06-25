「1ケース頂戴」と頼んで消える客、刺身をパン売場に放置→スーパー店員が訴える「レジ返却」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
もし、鮮魚コーナーで3枚おろしを頼んだり、大量発注した商品を「やっぱりやめたい」と思ったらどうするだろうか。今回は、スーパーで起きる日常茶飯事な出来事を漫画にした狸谷(@akatsuki405)さんのスーパーあるある『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、エピソード「こころがわり」を紹介する。
コーヒーを持ってきて「これ1ケース欲しいんだけど」と言う客に対し、店員は「在庫を確認してくるので、こちらでお待ちください」と伝え、バックヤードに向かった。
「確かまだ未開封の正箱があったはず…」とバックヤードを探し、未開封の段ボールを発見。しかし、在庫を見つけてフロアに戻ると、そこには客の姿はなかった。「コーヒーを1ケースお問い合わせのお客様」と店内を回ってみるものの、やはり見当たらない。
■刺身がパン売り場に!? 放置される商品の悲劇
スーパーでは、このように注文したものを突然キャンセルしてしまう人が多いという。カゴに入れたものを「やっぱいいや」と元の場所に戻さず、適当な場所に置いて去ってしまう人も日常茶飯事だ。
お菓子売り場にショートケーキが置かれているなどはまだマシな部類で、惣菜の唐揚げが冷凍食品ケースに置かれて凍っていたり、刺身がパン売り場に置かれたりしていることもあり、これらは廃棄処分になってしまうのだという。
■買うのをやめるときは「レジで返却」を
買うのをやめるときは元に戻すのがベストだが、時間がないときなどはそこら辺の陳列棚に戻すのではなく、レジで返してほしいと作者の狸谷さんは語る。
「何時間そこに放置されていたものかわからないので、衛生上、元の売り場に戻すのは危険です。放置商品を見かけたら、周辺のスタッフかレジまでお持ちください」
なお、現在『チェッカー鳥海さん』のLINEスタンプが配信中だ。「文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います」と狸谷さん。スーパーでの「あるある」に共感しながら、マナーについても考えさせられるエピソードである。
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