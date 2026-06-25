ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「高さ約4メートルの笹に七夕の願い事」7月7日を前に園児70人… 「高さ約4メートルの笹に七夕の願い事」7月7日を前に園児70人が短冊の飾りつけ《長崎》 「高さ約4メートルの笹に七夕の願い事」7月7日を前に園児70人が短冊の飾りつけ《長崎》 2026年6月25日 19時59分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 短冊に書かれた子どもたちの願いごとが、駅にあふれます。 来月の七夕を前に、長崎市内の園児たちがJR長崎駅で飾りつけを行いました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “教練”や“逮捕術”など「規律ある訓練を体験」永田アナウンサーが警察学校に体験入校《長崎》 園児70人が短冊に願いを込め「七夕の飾りつけ」子どもたちの様々な思いが長崎駅を彩る《長崎》 5年ぶりに単独校として出場「口加高校野球部」夏の高校野球県大会で7年ぶりの勝利を目指す《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 仏壇, 法要, 沖縄, 生花, 埼玉, 大船, 老後, 寺田屋, 葬祭