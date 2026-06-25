テオスカー・ヘルナンデスが実戦で活躍

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回3失点で8勝目を挙げ、5打数2安打1打点をマークした。投打で勝利に貢献した裏では、負傷者リスト（IL）入りしている33歳が3Aで活躍するという朗報も届いた。

5月末に左大腿裏を痛めて離脱しているテオスカー・ヘルナンデス。24日（同25日）はドジャース傘下3Aオクラホマシティ・コメッツで実戦に臨み、2試合連続の本塁打を放った。

チームの公式Xが「テオによる449フィート（約136.9メートル）の一発」として、豪快弾の動画を公開するとX上の日本人ファンから歓喜の声が上がった。

「調子よさそうで安心した」

「気のせいかな テオさんデカくなった？ パワー凄いけどw」

「テオが元気そうや」

「今日もテオスカー打ってる！」

「テオスカー選手絶好調そうで何よりです」

「復帰が待ちきれないようです」

米ファンも熱視線を送り、「私たちにはあなたが必要だ」「メジャーの舞台に残しておけよ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）