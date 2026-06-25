◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカー日本代表が日本時間26日、グループステージF組第3節のスウェーデン戦を戦います。

史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。

日本は初戦のオランダ戦で2-2の引き分け。第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝し、1位オランダと勝ち点4位で並び、総得点の差で2位につけています。

日本がグループステージ突破を決めるためには、26日のスウェーデン戦で勝利か引き分けで2位以内が確定。負けると3位で終える可能性もあり、他の組の結果を待つこととなりますが、勝ち点4を積み上げており突破は濃厚となっています。

対するスウェーデンは、勝ち点3で3位。日本に勝てば自力で2位以上が確定となります。

1位通過or2位通過で戦う対戦相手は？

日本時間25日にC組のグループステージの日程が終了。1位通過ブラジル、2位通過モロッコとなりました。

すでにFIFAが各組の順位による決勝トーナメントの組み合わせを発表しており、日本のF組1位がメキシコのモンテレイでC組2位のモロッコと対戦。F組2位がアメリカ・ヒューストンでC組1位のブラジルと激突。いずれも日本時間6月30日に組まれています。

勝ち点4で並ぶオランダと日本。同じ勝ち点の場合は直接対決の結果が優先されますが、両チーム引き分けのため、【1】3試合の得失点差、【2】3試合の総得点、【3】イエローカードやレッドカードの反則を数値化したポイントの順で争われます。

現在は日本とオランダは、得失点差が同じですが、総得点はオランダが7得点で日本を1点上回ります。反則のポイントに関しては日本が優位。グループステージ突破を決めるとともに、次に対戦相手がどうなるのか注目です。