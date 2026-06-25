男性更年期障害は誰にでも発症する可能性のある病気だが、日ごろのケアによって予防することはできる。本記事では、そんな男性更年期障害予防に効果を期待できるサポートグッズを紹介する。

食品&サプリで手軽に補いましょう

男性更年期対策の食事は、テストステロンの材料となる「高タンパク（肉・魚・大豆）」と、生成を助ける「良質な脂質（ナッツ・魚油）」が重要です。亜鉛やビタミンDも欠かせません。これらを毎日の食事からバランスよく摂るのが理想ですが、難しい場合はサプリメントも上手に活用し、不足分を補うことを検討しましょう。



イーヘルスクリニック新宿院・天野方一先生

埼玉医科大学を卒業後、多くの病院に勤務し研鑽を積む。ハーバード公衆衛生大学院に留学後、2022年東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開設。日本医師会認定産業医などの資格を持つ。

ユーグレナ

栄養コンディションチェッカー

2398円

栄養状態を可視化する尿検査キット。専用のプレートに尿をかけ、それをスマホのカメラで撮影すると自動的にカルシウムやマグネシウム、亜鉛、鉄分など12項目の栄養素がどうなっているのかを確認できる。ドラッグストアなどで入手可能。

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ユウキ食品

エクストラバージンアボカドオイル 230g

2160円

「森のバター」ともいわれるアボカドは、健康に良いとされるオレイン酸やビタミンEを豊富に含んでいる。そんなアボカドから抽出したエクストラバージンオイルがこちら。良質な油であることはもちろん、香りも上質であっさりとした後味も特徴。

ユウキ食品 エクストラバージン アボカドオイル 230g 低温圧搾（コールドプレス製法） ユウキ食品 \1,964 （2026/06/22 19:02時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

サントリー食品インターナショナル

menphys GABA＆アルギニン＆亜鉛

10本パック：5400円 10本パック×3：1万6200円

亜鉛やマカ、アルギニン、ビタミンなど11種の成分を配合。ストレス対策や、リラックスしたい方におすすめなGABAを100mg配合したセルフケアドリンク。栄養補助に加えてメンタルにも配慮され、日々の生活をサポートする。

ニップン

おいしいアマニ油入りドレッシング

洋風旨たまねぎ 150ml

389円

食用植物油脂の49％にカナダ産ゴールデン種使用のアマニ油を使ったドレッシング。他にも、和風旨たまねぎ、黒酢たまねぎ、焙煎ごまの計4種類をラインナップ。必須脂肪酸のひとつであるα-リノレン酸も摂取でき、機能性とおいしさの両方を実現。

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スピック

Lypo-C Vitamin C+D

30包入：8964円

サプリメントでビタミンDを取りたいならこちらがおすすめ。年齢とともに変化しやすい男性の健康を支えるビタミンDと、健康維持に欠かせないビタミンCを配合し、一度に効率よくビタミンC&Dを摂取可能。液状なので飲みやすいのもポイント。

公式 Lypo-C リポカプセル ビタミン C+D 28包入 リポC リポソーム ビタミン [1包 ビタミンC＆Dを効率良く吸収 国内製造] 液状 サプリ 個包装 1箱 甘味料 着色料 香料 防腐剤 不使用 Lypo-C \8,964 （2026/06/22 19:07時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

オーガニックサイエンス

マグリポ

8610円

マグネシウム特有の苦さやエグみを解消し、ゆず果汁とデーツ果汁でさっぱりとした爽やかな風味に仕上げたマグネシウム補給用サプリメント。マグネシウムは骨の強化や血圧の低下に効果があるといわれていて、そのマグネシウムを効率的に摂取できる。

マグリポ マグネシウム サプリ リポソーム 高吸収 国内製造 ユズ＆ミックスフルーツ MG-LIPO +D 30日分 オーガニックサイエンス \8,610 （2026/06/22 19:08時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

リアルスタイル

ビーレジェンド プロテイン

1袋：3980円

筋肉の増強や回復、ダイエットなどに効果的とされるプロテインの粉末。水や牛乳に溶かして飲めば効率よくプロテインを取り入れられる。フレーバー（風味）の種類も豊富であり、自分好みの味でストレスなくタンパク質を補給が行える。

ビーレジェンド お試し 12種セット ホエイ プロテイン WPC ビタミン 国内製造 トライアル セット各30g ビーレジェンド(be LEGEND) \3,600 （2026/06/22 19:10時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ダノン

オイコス プロテインドリンク

オープン価格（実勢価格1本248円）

高吸収タンパク質を使用したプロテインドリンク。タンパク質の含有量は18g。カカオ、バニラ、カフェラテ、バナナ、ストロベリーの5種類がラインナップされ、脂肪ゼロ&砂糖不使用なのもうれしい。手軽に効率的に良質なタンパク質を摂取できる。

ダノンジャパン オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カフェラテ風味 240ml×24本 OIKOS \5,180 （2026/06/22 19:11時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。

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