猫が人の『肩に乗ってくる』ときの理由とは？

1.飼い主を信頼している

猫が肩に乗ってくる大きな理由のひとつは、飼い主を安全な存在だと感じているからです。警戒心が強い猫は、安心できない相手の体に密着することはほとんどありません。

肩は猫にとって、飼い主の体温や匂いを近くで感じられる特等席のようなものです。たとえば、帰宅した飼い主の肩に飛び乗り、そのままゴロゴロ喉を鳴らす猫は、強い安心感を抱いている可能性があります。

とくに、子猫の頃から人と密接に過ごしてきた猫は、抱っこや肩乗りを自然なコミュニケーションとしている傾向があります。

2.高い場所が好き

猫は本能的に高い場所を好みます。周囲を見渡せる場所にいることで危険を察知しやすくなるためです。

飼い主の肩は床から見る景色とは違い、部屋全体を見渡せるため、好奇心旺盛な猫ほど魅力を感じやすくなります。

若くて活動的な猫や、普段から高い場所にジャンプするのが好きな猫は、肩に登る行動をよく見せるかもしれません。運動能力を試す遊びの延長として、肩を利用している場合もあるでしょう。

3.注目してほしい・甘えたい

猫が肩に乗るのは、「もっと構ってほしい」というサインであることも少なくありません。飼い主が仕事やスマートフォンに集中しているときに肩へ乗ってくる場合、存在をアピールしている可能性があります。

肩に乗れば自然と視線が向きますし、撫でてもらえることも増えます。猫は「肩に乗ると注目してもらえる」と学習すると、その行動を繰り返すことがあります。

肩へ飛び乗り、顔をすり寄せてくる猫は、遊びやスキンシップを求めていることが多いでしょう。

肩に乗りたがる猫への上手な応え方

まず大切なのは、無理に降ろさないことです。急に肩から動かそうとすると、猫が驚いてケガをする可能性があります。

乗ってきたら、片手で体を支えながら安定させ、落ち着いて対応しましょう。普段から猫の爪を短く切っておくと飼い主さんのケガ防止にもなります。

猫の肩乗りが習慣化すると、料理中や階段の昇り降りなど危険な場面で飛び乗ってくることもあります。場合によってはゲートを設置したりキャットタワーや棚など、安全に高い場所へ移動できる環境を用意したりして環境を整えてあげましょう。

また、肩に乗るたびに過度に反応すると、猫は「注目してもらえる」と学習しやすくなります。落ち着いて撫でたり、遊びの時間を別に設けたりして、適度に欲求を満たしてあげると良い関係を保ちやすくなります。

まとめ

猫が肩に乗ってくる行動には、「信頼している」「高い場所が好き」「甘えたい・注目してほしい」という主に3つの理由があります。どれも、猫が飼い主との関係や周囲の環境の中で安心感や興味を抱いていることを示すサインです。

肩乗りは愛らしい行動ですが、お互いの安全面への配慮も欠かせません。無理にやめさせるのではなく、猫の気持ちを理解しながら、安全に満足できる環境を整えてあげることが大切です。

愛猫の行動の背景を知ることで、毎日のコミュニケーションをより楽しく、深いものにしていきたいですね。