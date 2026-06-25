フリーアナウンサーでタレントの長久梨那(38)が25日までに自身のインスタグラムを更新。ばっさりショートヘアに“イメチェン”した姿を公開した。



【写真】雰囲気ガラリの“新ヘア"は「似合います」と評判上々

「イメチェンしちゃった えへ」とつづり、丸みのあるコンパクトなショートボブ&ぱっつん前髪でダブルピースするスマイルショットを投稿。見慣れたブラウンのロングヘアから一気に夏らしく激変した新ヘアを披露した。



「うっそー!」「えぇぇぇぇぇぇ～」と驚くファンに対し、長久は「嘘だよ」「ウィッグだよ」とすぐに種明かし。茶目っ気あふれる投稿には「焦りました笑びっくりしました」「今日はエイプリルフールの日じゃないですよ～」といった声のほか、「でも可愛いよ」「何だか歌のおねーさん的雰囲気」「ショートも似合います」と“新ヘア”も上々の評価を博している。



埼玉県出身の長久はフリーアナウンサーのほか、リポーター、タレントとしてTOKYO MX「BOAT RACE ライブ」、NHK「テレビスポーツ教室」などに出演。「360度開脚」を特技とするほど身体が柔らかく、全米ヨガアライアンスRYT200の資格も持つ。2022年3月の誕生日に結婚を報告、2025年3月の誕生日に離婚を公表している。



（よろず～ニュース編集部）