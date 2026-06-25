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CWU: WIKIPEDIA WORKERS TO SEEK UNION RECOGNITION
https://www.cwu.org/press_release/wikipedia-workers-to-seek-union-recognition/
UTAW: UK Wikipedia Workers seek union recognition
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