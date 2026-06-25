ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２５日、東京・サンシャイン池袋で「ＭＯＲＥ！ ＭＯＲＥ！ ＥＰ」の発売記念イベントを開催した。

２４日に発売した同作に収録され、ロングヒットを続けている「盛れ！ミ・アモーレ」や、広瀬香美がプロデュースした新曲「クラクラ☆クライマックス」など６曲をパフォーマンス。平日にも関わらず会場には約２０００人が集まり、吹き抜けのステージを囲むように各階で人だかりができた。今の１１人を象徴する盛況ぶりとなり、リーダーの段原瑠々は「一番上の階までたくさんの方にお越しいただいてうれしいです」と満面の笑みを見せた。

「ミ・アモーレ」ではファンとのコール＆レスポンスで一体感を醸成。「ショッピングモールとは思えない声の響き方でびっくりしました」と喜びを爆発させた。

「ＭＯＲＥ！ ＭＯＲＥ！―」は、「盛れ！ミ・アモーレ」の“盛れ”とさらに勢いをつけたいとの願いを込めた“もっと！ もっと！”を掛け合わせたタイトル。「クラクラ―」はＹｏｕＴｕｂｅで公開したライブ映像が既に１００万回以上再生を記録し、早くもヒットの兆しが見えている。

サッカーＷ杯を戦う日本代表に負けじと、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅイレブンも奮闘を続ける。「景気が良いと言ってもらえる楽曲が多い。日本全体を元気にできたら」と段原。２６日にスウェーデン戦を控えるサムライブルーに向けても「届け！」と念を込めていた。