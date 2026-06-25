新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２３年ぶりの写真集を発売する“美魔女”に感嘆の声をあげる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、女優の武田久美子が５７歳にして新たな写真集の発売をＳＮＳで発表したという記事を紹介。２３年ぶりとなる写真集では、１９８９年リリースの写真集「Ｍｙ Ｄｅａｒ Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ」で披露した伝説の「貝殻ビキニ」の復活も期待されるという記事について聞かれた中瀬さんは「武田さんって貝殻ビキニがすごい衝撃的でしたよ。あの時にこんなに美しいビーナスみたいな体の人がいるんだなって思った」と、まず回顧。

「最新のショットも私、見たんですけど、貝殻だと思ったら普通の金色か何かのビキニを着てらっしゃるんだけど、まあ、それが美しいわけですよ」と感嘆。

「年齢とか超越したすべてが美しいっていう…」と続けると「それを見ながら、しみじみと思ったんですけど、５７歳だからあれとか言うわけじゃないんですけど、例えば由美かおるさんだって、スリーサイズまったく変わらず年を重ねてらっしゃるわけでしょ。元々スタイルが良かった人がずっ保ってる努力とか、生まれながらの才能ってすごくあるなと思ったのが、私もやせてたことはあるんですよ。４０キロぐらいだったこともあるし。だけど、スタイルが良かったってことは人生で一度もないんですよ。やせてても形は悪いんです。ウエストがないんですよ。だから、こういうふうに元々スタイルがいい人って本当にうらやましい。信じられなくて」と本音を漏らしていた。