テレ東、新人アナを公開「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」
テレビ東京アナウンス部の公式インスタグラムが25日更新され、2人の新人アナウンサーを公開した。
【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ
投稿では「2026年度テレ東新人アナウンサーです」と書き出し「北川莉央 （きたがわ りお）」「鈴木芹里乃（すずき せりの）トレーナーはそれぞれ竹崎（※崎＝たつさき）アナと 狩野アナ！」と紹介した。
続けて「鈴木アナは甘いものが大好き 北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に参加したそうです（部長は水原アナ）」と人柄を伝え「みなさまこれからどうぞ宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
写真では中央に新人アナ、両脇に竹崎、狩野両アナが固めるショットを公開した。
【写真】「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に…」テレ東が公開した新人アナ
投稿では「2026年度テレ東新人アナウンサーです」と書き出し「北川莉央 （きたがわ りお）」「鈴木芹里乃（すずき せりの）トレーナーはそれぞれ竹崎（※崎＝たつさき）アナと 狩野アナ！」と紹介した。
続けて「鈴木アナは甘いものが大好き 北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に参加したそうです（部長は水原アナ）」と人柄を伝え「みなさまこれからどうぞ宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
写真では中央に新人アナ、両脇に竹崎、狩野両アナが固めるショットを公開した。