アイドルグループ・AKB48を運営する株式会社DHは23日、公式サイトで同グループのメンバーである花田藍衣との契約を解除したことを発表した。花田も同日、自身のX（旧Twitter）に動画を投稿し、今回の騒動の経緯などについて語った。

公式サイトによれば、花田は昨年12月ごろから体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、原因を特定し治療に専念するため、活動休止措置を取っていたという。その中で、禁止事項となっている特定のファンとのつながりが発覚。

復帰へ向けた話し合いを何度も求めたものの、花田から拒絶されたことを明かした。花田が「坊主にさせられた」と主張していることについては、「そのようなことを指示することは絶対にありません」と否定した。直接の意思疎通ができていない状態が続き、代理人弁護士からも話し合いを断られたことなどから、契約を解除したという。

この発表を受け、同日夜に花田は自身のXを更新し、約9分の動画を投稿。活動休止に至る経緯などについて語った。髪を短くカットした姿で登場し、涙ながらに語った花田。ファンとの接触については事実を認め、「アイドルとして自覚に欠ける軽率な行動だった」と謝罪した。

運営側と今回の問題について話をした際、過去に元メンバーの峯岸みなみが坊主にした話をされ、「AKBを続けたいなら坊主にして誠意を見せろ」といったようなことを言われたと主張した。

花田はすぐに返答ができず、3週間の活動休止を申し出たという。休養中、休止が無期限に変更になったことを告げられた花田は、どうしても活動を続けたかったことから、言われたとおり、坊主にしたとのことだ。

花田は今月16日に、自身のXで23日にSHOWROOMで生配信をすることを予告していた。周囲からは止められ、花田自身も坊主姿で表に出ることは怖かったとのことだが、「もう二度と追い詰められて坊主にする子を出してほしくない」として、配信することを決めたと明かした。

花田の話にも出てきたが、元メンバーの峯岸も、2013年に週刊誌に“お泊り愛”が報じられた後に、頭を丸刈りにしている。その姿は日本中に衝撃を与えただけではなく、海外メディアでも「ボーイフレンドがいたからといってやることではない」などと報じられる事態にまで発展した。

花田は、24日にもXを更新。今回の騒動について改めて謝罪するとともに、坊主にさせられたことに関しては「絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」とつづった。ただ、寄せられたコメントは厳しい内容が多かった。

さらに、その後に行った投稿では「これ以上失うものは命しかありません」「命懸けで前に進んでいきます」としており、花田の今後を心配する声が寄せられている。