きのう午後、富山市の義務教育学校の下校中のスクールバスが、遮断機が下り始めた踏切内で停車し、接近していた貨物列車が緊急停止しました。

あわや重大事故につながりかねない事態でしたが、けが人はいませんでした。



富山市教育委員会によりますと、きのう午後4時ごろ富山市の義務教育学校水橋学園のスクールバスが下校中に踏切を渡っていたところ、遮断機が下り始めたため踏切内で停車しました。





バスの運転手が踏切の非常ボタンを押し、接近していた貨物列車は踏切のおよそ400メートル手前で緊急停止しました。けが人はいませんでした。スクールバスには当時、4年生から6年生の児童およそ30人が乗っていたということです。バスの運転手は列車の停止を確認したあと児童を下車させ、踏切の外で待機させました。対応した近所の人「（児童は）怖がっていた子もいたし、わいわいといたので静かに待っててねと声をかけた。（運転手）は男性です。慌てた様子ではなかったんですけど」当時、バスの前後に車はおらずバスが動けない状況ではなかったということです。また、あいの風とやま鉄道によりますと踏切に異常はありませんでした。市教育委員会は運転手から話を聞くなどして当時の状況を詳しく調べています。