“影武者”で選挙活動か　禁止と知らず別人がタスキ着用　町長と支援者を書類送検「はっきり言って困ったな」町長は関与否定　宮城・大郷町

25日朝、渦中の人物を直撃。

車から降りてきたのは、宮城・大郷町の石川良彦町長です。

石川良彦町長：

皆さんに迷惑をかけた。書類送検されたことについてはおわび申し上げたい。

問題となっているのは、2025年8月に行われた町長選挙の期間中に撮影された写真。

「石川よしひこ」と書かれたたすきをかける男性が写っていますが、石川町長本人ではなく支援者の男性です。

“影武者”による選挙活動の疑惑が浮上したのです。

その後、男性は候補者本人以外の着用が禁じられているたすきをかけたとして、公職選挙法違反の疑いで石川町長とともに書類送検されました。

石川町長の支援者：

事務所の入り口にタスキがあって、違反と知らずに応援したい気持ちでやった。

一方、町長選で現職を破り初当選した石川町長に25日朝、話を聞くと…。

石川良彦町長：

（タスキを）事務所に置きっぱなしということについては、反省しなきゃいけない部分はあるのかなと。関与はしていない。分からないところで起きた。はっきり言って困ったなと。

今後、捜査に協力していくということです。