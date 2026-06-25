アイドルグループ、Juice＝Juiceが25日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で最新EP「MORE！MORE！EP」発売記念ミニライブを行い、広瀬香美プロデュースの新録曲「クラクラ☆クライマックス」など5曲を披露した。

昨秋リリースした収録曲「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS総再生回数7億回超えの大バズリ中。工藤由愛（21）は「現実？ って、信じられない気持もありますが、とんでもなくうれしい気持ちにもなりました」。

先ごろ行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞にもノミネートされ“盛れミ旋風”がますます勢いづいている。リーダー段原瑠々（25）は「私たちのファンではない方々からも、赤い衣装＝Juice=Juiceとか、『アモーレの人たち』という声を感じてありがたかったです」と話した。

2026年下半期の「野望」について質問を受けると、サブリーダー井上玲音（24）は「年末大忙しのグループであれたらいいな。紅白歌合戦もずっと出たいと言ってきましたし」。

海外での人気も上昇中で、段原は「ワールドツアーもめちゃくちゃやりたい」。加入1年目の17年にワールドツアーを経験しており「ラテン調の曲はラテンの現地でやると盛り上がる。サッカーの歓声みたいなアツさがある。ペルーやブラジルにも行きたい」。きょう26日に行われるサッカーW杯日本対スウェーデンに向け、メンバー11人全員で「日本を元気にする私たちのパワーよ、届け！」と祈っていた。