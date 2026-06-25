２５日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、日本時間２６日に北中米Ｗ杯１次リーグ・スウェーデン戦に臨む日本代表の最新の動きと、日本が１、２位通過の場合、決勝トーナメント初戦で激突するＣ組の順位が１位・ブラジル、２位・モロッコとなったことを速報した。

ゲスト解説者として生出演の元日本代表ＧＫ権田修一は「現状だと、１位か２位だとブラジルかモロッコ、３位だとフランスと当たる可能性があるってことなんですけど、正直、皆さん、イメージ的にこの３つだったら、モロッコがいいんじゃないかなと思ってるかも知れないんですけど、実はモロッコは今、世界でベスト４に入るくらいの実力を持っている国なので。しかも、日本のことをリスペクトして、より分析してくると思うので、もしかしたら、ブラジルの方が日本としては（やりやすいかも）」と説明。

「個人的にはワールドカップでブラジルに勝ってる日本を見たいんで」と続けると「（日本は）優勝を目指してるんで。優勝するためには、どこも倒さなければいけないので、僕はブラジルとやっているところを見たいと思ってます」と話していた。