特集は熊本地震10年、偶然なんですがKKTがお伝えしているシリーズと同じタイトルでつくられた文集があります。発行されたのは地震から約1年後。御船町の小中学生や保護者、学校の職員などが地震直後の思いを鮮明につづっています。



この中で私たちが取材したのは当時小学6年生だった男の子。成長し、夢を追う背景には地震の時に心の支えとなった恩師の存在がありました。



熊本市で暮らす大学4年生・田上祐羽さん(22)。田上さんの夢は、教師になること。この日は、母校での教育実習に臨んでいました。田上さんには忘れられない経験があります。



10年前の熊本地震。田上さんが暮らす御船町は本震で震度6弱を観測しました。



■田上祐羽さん

「ここが当時僕が使っていた部屋で、布団があるところに本棚や本が倒れていて、その日もここで寝ていたら大ケガしていたかなと思った」



■母・年美さん

「電子レンジを置いているけど、落ちて床が傷、今もまだ傷が残っていますけど」



10年たったいまも自宅には地震の爪あとが残ります。熊本地震が起きたのは田上さんが6年生に進級したわずか5日後。気持ちを新たに生活を始めたばかりの時でした。校舎も被災し、1か月近く休校に…そんな中、支えになった人がいました。当時、担任の先生だった岩永光央さんです。益城町にあった岩永さんの自宅は、地震で全壊。それでも子どもたちの前では笑顔を絶やしませんでした。



■田上祐羽さん

「当時の僕がずっと下を向いていてマイナスな気持ちで。でも先生は笑顔で」



御船町が地震の翌年にまとめた文集には、田上さんの当時の思いがつづられていました。



（祐羽さんの文集）

「水をもらうために並んでいると『こんにちは』とぼくの担任の先生が話しかけてきた。先生の家は地震でこわれたのになぜか笑っていた。ぼくは先生を見て笑顔になれた」



■田上祐羽さん

「学校が再開して先生を見ていてもやっぱり先生はいつも僕たちに熱くて、僕たちも頑張ろうみたいな」



田上さんが勇気づけられた先生の笑顔。実は岩永さんも同じような思いを抱いていました。



■岩永光央さん

「地震のあと本当に子どもたちの笑顔に救われたので、それを今から返していければなと」



「地震でつらい経験をした子どもたちに勇気を届けたい」

岩永さんは、熊本城マラソンに挑戦。田上さんも応援に駆け付け先生の勇姿を見届けました。

あれから約10年。5月、2人は1年半ぶりに小学校で再会しました。



「（田上さんが高校時代）ちょうど通学と通勤が重なる。祐羽くんだと思って、祐羽くんはいつ会っても満面の笑みで手を振ってくれる」



熊本地震の後の日々を経て、小学6年生だった田上さんには夢が生まれていました。



（祐羽さんの文集）

「ぼくの将来の夢は、誰にでも優しい先生になることだ。地震では担任の先生に勇気づけられた。ぼくのように悲しんでいる人や一人ぼっちの人にどんどん話しかけ、勇気づけていこうと思う」



教え子の夢に岩永さんは…



■岩永光央さん

「精神力の強さと倒れたとしても起き上がってくる強さはこの経験を通して身につけたもので、この世代にしかできないことだと思ってますので、そういう強さを次からの子たちに伝えていってほしい」



夢は「どんな人にも優しい先生」。地震から10年が過ぎ、田上さんがいま思うことは…



■田上祐羽さん

「岩永先生を見て、地震の時に声をかけてもらったあの時の印象があって先生目指したいと。憧れでもあり目標、でも超えるべき存在」

