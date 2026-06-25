沖縄・宮古島が暴風域に　“ダブル台風”週末にかけ連続直撃か　東京都心など関東は200ミリ予想　警報級大雨の恐れ

列島に接近する“ダブル台風”。

先ほど沖縄・宮古島が台風7号の暴風域に入ったと見られています。

最新の進路予想では27日、台風8号、台風7号と連続して関東を直撃する恐れが出てきました。

午後1時ごろの東京・新宿では、大粒の雨が地面をたたきつけていました。

停滞する梅雨前線の影響で、25日の東京都心は朝から雨が降り続く荒れた天気となりました。

さらに26日からは“ダブル台風”による警報級の大雨の恐れが出てきました。

街では迫りくる台風を前に「停電しないかなとか、停電とか怖いです」といった不安の声が聞かれました。

雨の予想を見ると、27日の午前中に台風8号の雨雲が東京都心を直撃。

1時間に80mm以上の雨をもたらす、紫色エリアが通過。

そして台風7号の雨雲が続き、1時間に50mm以上の雨をもたらす赤いエリアが通過していきます。

関東では、26日の夕方から24時間で予想される降水量は関東北部・南部で200mmとなっています。

警報級の大雨となる恐れがあり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や交通障害などに警戒が必要です。