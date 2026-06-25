サッカー日本代表の公式Ｘが２４日に新規投稿され、４−０の大勝となったチュニジア戦でハーフタイムのミーティング映像を公開。森保一監督が気迫をみなぎらせて「もう１点取りに行くことを忘れるな」とチームを鼓舞する様子がファンの反響を呼んだ。

普段の会見でメディアに見せる指揮官の表情とは別人だった。選手たちを前に「切り替えを早くする」「球際をしっかり行く」「前に来たら押し上げる」とポイントを語り、「絶対にもう１点取りに行くことを忘れるな！さぁ、行こう」と声を張り上げた。

その後に主将の板倉が「まだ何も終わってないぞ！ＯＫ？」と語りかけ「続けて行くぞ！」と連呼。普段は見ることができないロッカーでのミーティング映像。戦う顔が見える貴重なワンシーンだ。

ファンも「こんな熱量で鼓舞されたらそりゃ勢いに乗るよね！！普段とのギャップが凄くいい」「胸熱！！みんながついている」「オレらの代表がカッコよすぎて困る」「感動した！」「かっこよすぎて鳥肌が立つ」と沸き返っていた。

森保監督はスウェーデン戦を前に前日会見に臨んだ際には、冷静な語り口で「あくまでも勝負に徹するスタンスで明日の試合に挑みます」と語っていた。