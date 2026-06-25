「I′m obsessed with it.」の意味は？自己紹介で便利なフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm obsessed with it.」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
推しを見つけたときに使うことができます！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それにすっかりハマっている」でした！
「I'm obsessed with it.」は「それにすっかりハマっている」という意味のフレーズ。
「〜に入れ込む」や「〜のことで頭がいっぱい」というニュアンスを表しています。
モノや行為だけではなく、人物にも使えるため、アイドルや俳優のSNSのコメント欄でもよく見かける表現ですよ。
「He's my favorite actor right now. I'm obsessed with him.」
（彼は今、私のお気に入りの俳優なの。もうすっかり彼にハマってるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部