「I′m obsessed with it.」の意味は？自己紹介で便利なフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm obsessed with it.」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 推しを見つけたときに使うことができます！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「それにすっかりハマっている」でした！ 「I'm obsessed with it.」は「それにすっかりハマっている」という意味のフレーズ。 「〜に入れ込む」や「〜のことで頭がいっぱい」というニュアンスを表しています。 モノや行為だけではなく、人物にも使えるため、アイドルや俳優のSNSのコメント欄でもよく見かける表現ですよ。 「He's my favorite actor right now. I'm obsessed with him.」

（彼は今、私のお気に入りの俳優なの。もうすっかり彼にハマってるよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部