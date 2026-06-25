「I′m obsessed with it.」の意味は？自己紹介で便利なフレーズ！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm obsessed with it.」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

推しを見つけたときに使うことができます！

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「それにすっかりハマっている」でした！

「I'm obsessed with it.」は「それにすっかりハマっている」という意味のフレーズ。

「〜に入れ込む」や「〜のことで頭がいっぱい」というニュアンスを表しています。

モノや行為だけではなく、人物にも使えるため、アイドルや俳優のSNSのコメント欄でもよく見かける表現ですよ。

「He's my favorite actor right now. I'm obsessed with him.」
（彼は今、私のお気に入りの俳優なの。もうすっかり彼にハマってるよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部