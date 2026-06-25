SKINFOODのトナーパッド限定セット登場！人気2種でうるおい美肌ケア

毎日のスキンケアをもっと手軽に、もっと心地よくしてくれるSKINFOOD（スキンフード）の人気トナーパッドから、数量限定の特別セットが登場します。2026年6月26日（金）より順次発売される「30枚＋30枚パッドクロスセット（キャロット・レモングラス）」は、その日の肌状態に合わせて使い分けができる嬉しいアイテム。うるおい補給から化粧ノリアップまでサポートしてくれる、注目の限定セットをご紹介します♡

肌状態に合わせて選べる限定セット

今回発売される「30枚＋30枚パッドクロスセット（キャロット・レモングラス）」は、SKINFOOD人気No.1の「キャロットカロテンカーミングウォーターパッド」と、日本人の肌のために開発された「レモングラスナイアシンアミド5パッド」が各30枚ずつ入った特別セットです。

価格は3,080円。累計販売個数1,100万個超え(※2)の人気パッドと話題のパッドを一度に楽しめる贅沢な内容となっています。

厚みのあるワッフル型パッドには美容液がたっぷり含まれており、化粧水代わりとして使用できるのはもちろん、部分パックとしても活躍。忙しい朝や疲れた夜の時短ケアにもぴったりです。

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キャロット＆レモングラスの魅力を紹介

キャロットカロテン(※4)カーミングウォーターパッド（30枚入り）

SKINFOOD人気No.1(※3)を誇るトナーパッド。さわやかでしっとりとしたウォータリーテクスチャーが特徴で、乾燥やカサつきが気になる肌にうるおいを与えます。

環境の変化による肌のゆらぎが気になる時や、季節の変わり目のケアにもおすすめ。みずみずしい使用感で肌をやさしく包み込み、すこやかな肌へ導いてくれます。

おすすめの方

・お肌の乾燥やカサつきが気になる方

・みずみずしく水分補給したい方

・季節の変わり目のゆらぎが気になる方

レモングラス(※5)ナイアシンアミド(※6)5パッド（30枚入り）

皮脂と水分のバランスを整えながら、うるおいと透明感(※7)を与えるトナーパッドです。ベタつかず軽やかなウォータリーテクスチャーで、乾燥もテカリも気になる肌にぴったり。

100％コットンパッドがたっぷりのエッセンスを含み、肌をなめらかに整えます。

おすすめの方

・肌のくすみ(※8)や毛穴(※9)が気になる方

・軽やかな使用感が好きな方

・やさしい使い心地のトナーパッドを探している方

使い方も簡単で時短ケアに活躍

洗顔後にパッドを1枚取り、目元や口元を避けながら顔全体をやさしく拭き取るだけ。

さらに集中ケアをしたい場合は、新しいパッドを気になる部分に5～10分ほどのせてパックとして使用するのもおすすめです。

両面使いや2枚に割いて部分パックとしても使えるため、その日の肌コンディションに合わせたケアが叶います。

発売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。

先行発売日：2026年6月26日（金）より順次発売

※2 キャロットカロテンカーミングウォーターパッドの2020年6月1日から2025年11月30日の累計販売数（メーカー調べ）

※3 2025年1月1日～2026年5月31日における販売個数（メーカー調べ）

※4 ニンジン種子油（皮膚コンディショニング剤）

※5 レモングラスエキス（皮膚コンディショニング剤）

※6 皮膚コンディショニング剤

※7 キメが整った肌が与える印象のこと

※8 乾燥による

※9 保湿により毛穴を目立ちにくくすること

毎日のスキンケアをもっと快適に

人気のトナーパッド2種類をその日の肌状態に合わせて使い分けられるSKINFOODの数量限定セット。

うるおい不足が気になる日も、ベタつきやくすみが気になる日も、自分の肌に寄り添ったケアができるのが魅力です。

全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴで順次販売予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪