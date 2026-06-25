銀座コージーコーナーの桃スイーツが登場♡山梨県産桃を贅沢に味わう夏限定メニュー

旬のフルーツを贅沢に味わえることで人気の銀座コージーコーナー「旬のフルーツ直行便」シリーズに、夏にぴったりの桃スイーツが登場します。2026年6月27日（土）より、山梨県産の桃を使用したパフェとかき氷をカフェ・レストラン併設店舗で販売。みずみずしく甘い桃の魅力をたっぷり楽しめる期間限定メニューは、自分へのご褒美や夏のお出かけにもぴったりです♡

山梨県産桃を贅沢に使用した限定スイーツ

桃の収穫量日本一を誇る山梨県産の桃は、とろけるような甘さと豊かな香りが魅力。今回登場するメニューは、そんな旬の桃のおいしさを存分に楽しめる特別なデザートです。

「旬のフルーツ直行便」シリーズは、その時期ならではのフルーツを厳選して使用している人気企画。今しか味わえない季節限定の味わいとして、多くのスイーツファンから支持されています。

※グラニテ：果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓。

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桃のおいしさを満喫できる商品ラインアップ

山梨県産桃のパフェ



価格：1,600円（税込）／ドリンク付：1,980円（税込）

山梨県産の桃を丸ごと1個使用した贅沢なパフェです。桃の繊細な甘みを主役に、ラズベリーのグラニテやクリアゼリー、バニラアイス、ホイップクリームを重ねた華やかな一品。

食べ進めるたびに異なる味わいが広がり、最後まで飽きることなく楽しめます。

果実のみずみずしさと乳製品のコク、ベリーの爽やかな酸味が絶妙に調和し、桃好きにはたまらないご褒美スイーツに仕上がっています。

販売期間：2026年6月27日（土）～8月中旬頃予定

山梨県産桃のミルクフラッペ



価格：1,200円（税込）／ドリンク付：1,580円（税込）

暑い季節にぴったりなかき氷メニューです。ふんわりとした氷に上品な甘さのピーチシロップをかけ、みずみずしい桃の果肉とバニラアイスをトッピング。

さらに練乳のコクが加わり、桃の爽やかな風味をより一層引き立てます。

ひんやりとした口当たりと桃のジューシーな味わいが楽しめるため、夏のティータイムやショッピングの合間にもおすすめです♪

販売期間：2026年6月27日（土）～8月中旬頃予定

販売店舗と楽しみ方

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店の全9店舗です。

なお、銀座1丁目本店のみ、他店舗と比較してドリンク付きはプラス250円、単品はプラス150円での提供となります。

夏だけの桃スイーツを味わって

山梨県産の旬の桃をふんだんに使用したパフェとかき氷は、この時期ならではの特別な味わい。

果実そのもののおいしさを楽しみたい方はもちろん、見た目にも華やかなスイーツを探している方にもおすすめです。

桃の甘い香りとみずみずしい果肉に癒やされながら、銀座コージーコーナーで夏限定の贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡