ブルガリ新作ウォッチ登場♡マザー・オブ・パールが輝く優美なタイムピース

イタリアの夏の優雅さと永遠の美しさを表現した、ブルガリの新作「ブルガリ・ブルガリ」が登場しました。今回発表されたのは、マザー・オブ・パールのマルケトリダイアルを採用した特別なタイムピース。繊細な職人技によって仕上げられた芸術的なダイアルと、フェミニンなピンク、洗練されたグリーンのカラーリングが魅力です。日常を彩るラグジュアリーな一本として、大人の女性たちの注目を集めそうです♡

ブルガリを象徴する名作コレクション

「ブルガリ・ブルガリ」は1975年に誕生した、ブランドを代表するアイコンウォッチです。

古代ローマのコインから着想を得たベゼルのダブルロゴは、ひと目でブルガリとわかる象徴的なデザインとして愛され続けています。

1977年には著名な時計デザイナー、ジェラルド・ジェンタによって再解釈され、現在の「ブルガリ・ブルガリ」として確立。

ローマンジュエラーとしての大胆な美意識と、スイス時計製造の高い技術力を融合したコレクションとして、多くの時計愛好家を魅了しています。

芸術作品のようなマルケトリダイアル

今回の新作最大の魅力は、マザー・オブ・パールによるマルケトリダイアルです。

古代ローマのモザイクアートに着想を得た伝統技法を採用し、およそ400ピースもの微細なマザー・オブ・パールを職人が一つひとつ丁寧に配置しています。

光の角度によって表情を変える虹色の輝きは、まるで小さな芸術作品。さらに12石のダイヤモンドインデックス（約0.21ct）が上品な華やかさを添え、洗練された大人の女性らしさを演出します。

ケースサイズはどちらも33mm。日常使いしやすいサイズ感ながら、存在感のある美しい仕上がりとなっています。

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ピンクとグリーンの2モデルを展開

ブルガリ・ブルガリ



価格：1,166,000円（税込）

径33mmピンクゴールド製ケースに、ピンクマザー・オブ・パールマルケトリダイアルを組み合わせたモデル。

BVLGARIのダブルロゴが刻印されたピンクゴールド製ベゼルや、ピンクトルマリンをインサートしたリューズが女性らしい華やかさを引き立てます。

品番：104319

ムーブメント：クォーツムーブメント（時・分表示）

防水性能：30m防水

ブレスレット：ポリッシュおよびサテン加工ステンレススティール製ブレスレット、フォールディングクラスプ

ブルガリ・ブルガリ

価格：1,166,000円（税込）

径33mmイエローゴールド製ケースに、グリーンマザー・オブ・パールマルケトリダイアルを採用したモデル。

イエローゴールドの温かみとグリーンの爽やかな彩りが美しく調和し、知的でエレガントな印象を与えます。

品番：104320

ムーブメント：クォーツムーブメント（時・分表示）

防水性能：30m防水

ブレスレット：ポリッシュおよびサテン加工ステンレススティール製ブレスレット、フォールディングクラスプ

腕元に宿るイタリアの美意識

ブルガリの歴史と職人技、そして芸術性が凝縮された今回の新作ウォッチ。マザー・オブ・パールが描き出す幻想的な輝きは、日常の装いをワンランク上の印象へと導いてくれます。

ピンクの可憐な美しさとグリーンの洗練された存在感、どちらも魅力的で選ぶ楽しさも格別。特別な日のパートナーとしてはもちろん、自分へのご褒美としてもふさわしい一本です。

イタリアンエレガンスを感じる新作タイムピースを、ぜひチェックしてみてください♪