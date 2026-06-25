日本の南の海上には、2つの台風が発生しています。

【画像】週末に影響か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？

台風7号と8号は、この後 27日（土）に東海地方へ最も近づく予想となっています。東にある台風8号は、27日には温帯低気圧に変わる見込みです。東海3県よりも東の進路を通る予想となっていて、関東のあたりにはかなり近づく予想です。

西にある台風7号は、東海3県にかなり近づく見込みです。予報円の真ん中を通れば南の海上を進むことになりますが、北寄りの進路を通ると、まだ東海3県にも上陸の可能性というのは残っていそうです。

そして、28日（日）になると、台風7号も日本の東に抜けて温帯低気圧に変わる見込みです。台風周辺の雨雲に注意が必要なのは、27日ということになりそうです。

26日（金）は、まだ台風が近づく前ですが、本州付近には引き続き梅雨前線が停滞し、雨が強まるようなところが出てくる見込みです。

【画像】台風7号・8号の進路予想・雨風シミュレーション

26日（金）にかけての天気は？

25日夜は、各地で雨が続きます。

激しい雨に注意が必要で、活発な雨雲がかかってくるところもありそうです。26日の明け方にかけては、愛知、岐阜、三重、各地で激しい雨、雷など天気の急変に注意が必要ということになりそうです。

26日（金）昼ごろの天気は？

さらに、明け方を過ぎた後も雨が続くところがほとんどです。

26日昼過ぎの予想を見ると、三重県では雨が一時的にやむところが出てくる予想です。愛知県でも雨がやんだり弱まるようなところも出てきそうですが、岐阜県は引き続き、ざっと降る雨に注意が必要です。

そして夜は、雨が弱まるところでも、その後活発な雨雲が再びかかってくる予想です。

各地で激しい雨、雷、注意が必要ですが、特に三重県は夜遅い時間帯、非常に激しい雨に注意が必要で、予想されている1時間の雨量としては、多いところで愛知・岐阜40ミリ、三重県では50ミリ。これは傘をさしていても濡れてしまったり、車の運転が危険に感じるような雨です。

26日は最新の予報、雨の状況をしっかりと確認をして行動するようにしてください。

台風が去ったあとは“熱中症”に注意を

26日は雨がやむようなタイミングもあり、気温が25日より上がりやすい予想となっています。雨がやんでも湿度は高い状態が続くので、雨だけではなく熱中症にも、十分注意が必要です。

27日（土）は、台風が最も近づく予想で、各地で大雨、暴風、高波などには注意・警戒が必要です。

さらに、台風が過ぎた後も曇り空が続くところが多くなりそうです。多少晴れ間が出る日はあっても湿度が高く、気温も高い日が続きそうです。