◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、前回大会覇者でメルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は3バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの77を叩き112位と出遅れた。

昨季年間女王が雨の中で苦戦した。序盤の3ホールをパーで終えた後、4番パー3で第1打をグリーン右のラフに打ち込むと、アプローチが短くなり、そこから3パット。手痛いダブルボギーでリズムを失った。

5番で第2打を1メートルにつけて1つ取り返したものの、6番でもグリーン手前から寄せ切れずボギー。後半は5ボギーと大荒れ。18番で5メートルを沈めてバーディーで締めたが、今季2番目に悪いスコア77でホールアウト。112位で自己ワースト発進となり「全体的にいい流れがつかめないまま終わってしまった」と悔しげにつぶやいた。

ショットにもいつもの切れがなかったが、3パット3回、合計33パットと特にグリーン上で精彩を欠いた。佐久間は「1番はパットだと思う。先週からあまり良くない状態。読みとタッチが合っていない。原因を突き止めて修正したい」と表情を曇らせた。