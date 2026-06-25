「更に安く！」松屋、690円で「かつカレー」を販売！ 「今の時代安いな」「茨城一店舗もないの草」
松屋公式X（旧Twitter）は6月24日に投稿を更新。690円の新作カレー「ザ・かつカレー」の販売を発表しました。
【画像】松屋が690円のかつカレーを販売
ご飯の上にサクサクのロースかつが載り、たっぷりのカレーソースがかかった一皿で、価格は690円。さらに「ザ・チーズかつカレー」が890円、「ザ・ダブルかつカレー」が920円と、トッピング違いのメニューも展開しています。「かつ」に合うソースにこだわって開発された一品です。
コメントでは、「ザ・かつカレー食べてみたくなってきたわ」「カツカレーで690円は今の時代安いな」「やす！！！」「松屋に行くと必ずカツカレーの大盛りをいただきます！美味しいし満足感バッチリですね！」と期待の声が寄せられています。一方で「茨城一店舗もないの草」「北海道ない」「静岡はやってないのかよ」といった声も。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】松屋が690円のかつカレーを販売
690円「ザ・かつカレー」登場同アカウントは「690円のかつカレー その名も『ザ・かつカレー』 松屋＆マイカリー食堂併設店のうち一部店舗で販売中！ 更に安く！なのに更にかつに合ってて美味しい！をコンセプトに開発したカレーです。」とつづり、画像を1枚載せています。店舗限定の「ザ・かつカレー」の商品画像です。
コメントでは、「ザ・かつカレー食べてみたくなってきたわ」「カツカレーで690円は今の時代安いな」「やす！！！」「松屋に行くと必ずカツカレーの大盛りをいただきます！美味しいし満足感バッチリですね！」と期待の声が寄せられています。一方で「茨城一店舗もないの草」「北海道ない」「静岡はやってないのかよ」といった声も。
一部店舗での販売今回の「ザ・かつカレー」は、松屋とマイカリー食堂の併設店のうち一部店舗での販売となります。安さとおいしさを両立させたコンセプトで開発されており、かつカレー好きにはうれしい内容です。対象店舗が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)