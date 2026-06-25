林下清志さん再婚で元妻・美奈子「わたし一度も浮気した事ないけど」訂正。「しれっと自己申告入れてくるの草」
林下清志さん再婚で元妻・美奈子「わたし一度も浮気した事ないけど」訂正。「しれっと自己申告入れてくるの草」
タレントの美奈子さんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。元夫の“ビッグダディ”こと林下清志さんが再婚したことを受け、とある“訂正”をしました。
【投稿】美奈子が元夫の再婚を祝福
「記憶がごちゃごちゃになってるのでは！？笑」美奈子さんは、「結婚おめでとう〜 さすがっす！！お幸せに ただ1つ訂正！わたしも一度も浮気した事ないけどもな笑笑笑笑」とポスト。林下さんは24日に再婚を発表した際、自身のブログで「『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」とつづっていたため、それに訂正を入れたものと思われます。
コメントでは、「ダディ再婚！相変わらず面白い！記憶がごちゃごちゃになってるのでは！？笑」「逆に認められるために、パートしたり頑張ってましたもんね」「結婚おめでとうにしれっと自己申告入れてくるの草」「みなちゃんがする訳ないじゃんよねぇ」などの声が寄せられました。
大家族の母として発信大家族の母として知られる美奈子さんは、YouTubeで日々の様子を発信しています。子どもたちとの仲の良さがうかがえるものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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