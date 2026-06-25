【2026年8月から】普通預金の金利が0.4％に上昇！それでも「1年もの定期預金」を検討したい2つの理由
日本銀行の追加利上げを受け、2026年8月からメガバンクや一部の地方銀行の普通預金の金利は年0.4％へと引き上げられる予定です。「普通預金でも十分では？」と感じる方もいるかもしれません。
一方で、ネット銀行では年1％を超える1年もの定期預金も登場しており、預け先によって受け取れる利息には大きな差が生まれています。今回は、1年もの定期預金の魅力と活用法について考えてみましょう。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは、2026年8月3日から普通預金金利を現在の年0.3％から年0.4％へ引き上げると発表しました。また、この流れは地方銀行にも広がっており、ふくおかフィナンシャルグループの4行（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行）や西日本シティ銀行も、同日から普通預金金利を年0.4％へ引き上げます。
普通預金の金利が上昇している一方で、ネット銀行でも1年もの定期預金で年1％台の高金利商品が増えてきました。例えば、100万円を普通預金（金利0.4％）と定期預金（金利1.4％）に1年間預けた場合の税引き後の利息は以下のとおりです（※）。
【普通預金】
・税引き後利息：約3188円
【1年もの定期預金】
・税引き後利息：約1万1157円
その差は約8000円。普通預金の金利が上がったとはいえ、定期預金との間にはまだ大きな差があります。※預入額100万円、金利や残高が1年間変わらなかった場合。税率20.315％で計算。
▼理由1：高水準の金利を確実に受け取れる
普通預金は金融情勢に応じて金利が変わる「変動金利」です。一方、定期預金は、預入時の金利が満期まで変わらない「固定金利」が基本です。預入時が高い金利であれば、そのまま満期まで確保できる点は定期預金の大きな魅力といえます。
▼理由2：次の金利上昇にも対応しやすい
5年や10年の長期定期預金に預けると、その後さらに金利が上がっても、満期までは預けた時の金利が続きます。一方、1年ものの定期預金であれば、満期を迎えるたびに、その時点のより有利な商品やキャンペーンに乗り換えることができます。
高い金利を受け取りながら、次のチャンスも逃さないという点が、1年もの定期預金の大きな魅力です。こうしたメリットを踏まえ、ここからはインターネットバンキングなどで手軽に申し込める、注目の高金利な1年もの定期預金を3つご紹介します。
・金利：1.4％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：インターネットバンキング経由の場合、1口当たり30万円以上（1円単位）
この商品を利用できるのは、口座開設月を含めて3カ月目の月末までです。対象期間中であれば、1回だけでなく何度でも預け入れができます。
例えば、6月に口座を開設した場合、8月末までスタートアップ円定期預金を利用することができ、その間は追加で何度でも預け入れが可能です。
参照：新規口座開設限定！特別金利の円定期預金 SBI新生銀行
・金利：年1.25％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・キャンペーン対象期間：2026年6月1日〜2026年8月31日
1000円から利用できるため、少額から始めたい方にも利用しやすい商品です。
参照：2026年 夏の円定期特別金利 ソニー銀行（ネット銀行）
・金利：1.2％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
・キャンペーン対象期間：2026年6月1日〜2026年8月31日
利用する際は、定期預金の申し込み画面で表示される「利用可能なキャンペーン・プログラム」から、【夏の1年もの特別金利キャンペーン2026】を選択したうえで預け入れる必要があります。
1万円から始められ、預入金額や回数に制限がないため、まとまった資金を預けたい方はもちろん、複数回に分けて預け入れたい方にも利用しやすい商品です。
参照：夏の1年もの特別金利キャンペーン2026（円定期預金） auじぶん銀行
普通預金に預けたままにするよりも、こうした定期預金を活用すれば、同じお金でもより多くの利息を受け取ることができます。「まずは1年間だけ」と期間が決まっているため、初心者の方でも気軽に始めやすいでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
一方で、ネット銀行では年1％を超える1年もの定期預金も登場しており、預け先によって受け取れる利息には大きな差が生まれています。今回は、1年もの定期預金の魅力と活用法について考えてみましょう。
100万円を預けたらどうなる？ 普通預金と定期預金の差日本銀行の追加利上げを受け、銀行の預金金利を引き上げる動きが広がっています。
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクは、2026年8月3日から普通預金金利を現在の年0.3％から年0.4％へ引き上げると発表しました。また、この流れは地方銀行にも広がっており、ふくおかフィナンシャルグループの4行（福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行）や西日本シティ銀行も、同日から普通預金金利を年0.4％へ引き上げます。
普通預金の金利が上昇している一方で、ネット銀行でも1年もの定期預金で年1％台の高金利商品が増えてきました。例えば、100万円を普通預金（金利0.4％）と定期預金（金利1.4％）に1年間預けた場合の税引き後の利息は以下のとおりです（※）。
【普通預金】
・税引き後利息：約3188円
【1年もの定期預金】
・税引き後利息：約1万1157円
その差は約8000円。普通預金の金利が上がったとはいえ、定期預金との間にはまだ大きな差があります。※預入額100万円、金利や残高が1年間変わらなかった場合。税率20.315％で計算。
1年もの定期預金が「賢い資金の置き場所」になる2つの理由現在のような金利上昇局面では、1年もの定期預金は「利息」と「身軽さ」のバランスが取れた選択肢といえます。
▼理由1：高水準の金利を確実に受け取れる
普通預金は金融情勢に応じて金利が変わる「変動金利」です。一方、定期預金は、預入時の金利が満期まで変わらない「固定金利」が基本です。預入時が高い金利であれば、そのまま満期まで確保できる点は定期預金の大きな魅力といえます。
▼理由2：次の金利上昇にも対応しやすい
5年や10年の長期定期預金に預けると、その後さらに金利が上がっても、満期までは預けた時の金利が続きます。一方、1年ものの定期預金であれば、満期を迎えるたびに、その時点のより有利な商品やキャンペーンに乗り換えることができます。
高い金利を受け取りながら、次のチャンスも逃さないという点が、1年もの定期預金の大きな魅力です。こうしたメリットを踏まえ、ここからはインターネットバンキングなどで手軽に申し込める、注目の高金利な1年もの定期預金を3つご紹介します。
SBI新生銀行「スタートアップ円定期預金」新たにSBI新生銀行の口座を開設した人向けの特別金利の定期預金です。
・金利：1.4％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：インターネットバンキング経由の場合、1口当たり30万円以上（1円単位）
この商品を利用できるのは、口座開設月を含めて3カ月目の月末までです。対象期間中であれば、1回だけでなく何度でも預け入れができます。
例えば、6月に口座を開設した場合、8月末までスタートアップ円定期預金を利用することができ、その間は追加で何度でも預け入れが可能です。
参照：新規口座開設限定！特別金利の円定期預金 SBI新生銀行
ソニー銀行「円定期預金」ソニー銀行では、キャンペーン期間中に新たに預け入れる資金、期間中に満期を迎え、自動継続となる円定期預金を対象とした「1年もの円定期預金」を提供しています。
・金利：年1.25％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・キャンペーン対象期間：2026年6月1日〜2026年8月31日
1000円から利用できるため、少額から始めたい方にも利用しやすい商品です。
参照：2026年 夏の円定期特別金利 ソニー銀行（ネット銀行）
auじぶん銀行「円定期預金」auじぶん銀行では、期間限定の「夏の1年もの特別金利キャンペーン2026」を実施しています。キャンペーン期間中に、1年もの円定期預金へ新規で預け入れを行うことで、特別金利が適用されます。
・金利：1.2％（2026年6月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
・キャンペーン対象期間：2026年6月1日〜2026年8月31日
利用する際は、定期預金の申し込み画面で表示される「利用可能なキャンペーン・プログラム」から、【夏の1年もの特別金利キャンペーン2026】を選択したうえで預け入れる必要があります。
1万円から始められ、預入金額や回数に制限がないため、まとまった資金を預けたい方はもちろん、複数回に分けて預け入れたい方にも利用しやすい商品です。
参照：夏の1年もの特別金利キャンペーン2026（円定期預金） auじぶん銀行
普通預金に預けたままにするよりも、こうした定期預金を活用すれば、同じお金でもより多くの利息を受け取ることができます。「まずは1年間だけ」と期間が決まっているため、初心者の方でも気軽に始めやすいでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)