元AKB48で俳優の北原里英さんは6月24日、自身のXを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告しました。（サムネイル画像出典：北原里英さん公式Xより）

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元AKB48で俳優の北原里英さんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響を呼んでいます。

【写真】35歳になった北原里英

「以前からこんなに可愛かったでしょうか？」

北原さんは「35歳になりました！」と報告し、2枚の写真を投稿。茶髪になったことで年を重ねたにもかかわらず、より若々しくキュートな姿に見えます。Y2KファッションっぽいバイカラーのTシャツもお似合いです。

ファンからは「お誕生日おめでとう」「!?!?!?」「お変わりなくお綺麗すぎ……」「年々若返ってて大横転」「35歳なんて、誰が信じられるかって感じ！」「以前からこんなに可愛かったでしょうか？」などの声が寄せられました。

「人生で初めて髪を染めました！」

21日の投稿で「昨日は生誕イベントありがとうございました ファンの方を驚かせたくて、人生で初めて髪を染めました！」と、茶髪にした経緯を明かしていた北原さん。人生で初めてなのは少し意外かもしれません。ファンからは「高校卒業したばっかのJKみたいでかわいい」「新鮮でかわいすぎる！」「リアルに声出た」といった反響が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。

(文:堀井 ユウ)