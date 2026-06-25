新色も好印象の人気モデル

豊富なラインナップを誇るホンダの二輪車ですが、中でも2026年1月29日にカラーバリエーションを一部変更して新たに発売された原付二種スクーター「リード125」は、その使い勝手の良さで多くの支持を得ているモデルです。

今回のモデルチェンジでは、性能面での変更はほぼなく、主にカラーリングが刷新されています。新たに追加されたのは、鮮やかな「キャンディーラスターレッド」と上質な印象の「バニラホワイト」の2色です。これに継続色である「ポセイドンブラックメタリック」を加え、全3色のラインナップで展開されます。

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都内の販売店担当者によると、新しいカラーリングに対する顧客の反応は様々だといいます。

「今回追加された赤色の『キャンディーラスターレッド』は、かっこいい仕上がりで好意的なお言葉をいただいています。ただ、派手な色よりもシンプルなものを好む方も多く、そういった場合は『ポセイドンブラックメタリック』や『バニラホワイト』を検討される傾向にあります」

リード125は、優れた実用性とスタイリッシュなデザインが特徴のモデルです。パワートレインには、最高出力11ps、最大トルク12Nmを発揮する124ccの水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載しています。

ボディサイズは全長1845mm×全幅700mm×全高1130mm、軸距は1275mmと、取り回しのしやすいサイズ感を実現しています。車両重量は116kgと軽量で、シート高は760mm、最低地上高は140mmに設定されています。

日常での使い勝手を高める装備も充実しており、シート下には37Lという大容量のラゲッジボックスを確保。形状によってはフルフェイスヘルメット2個、B4サイズのバッグなども収納可能で、大きな荷物を運ぶ際に役立ちます。

このほか、キーレスシステムの「Honda SMART Keyシステム」や、フロントインナーボックス内に標準装備されたUSBタイプCソケットなどが、利便性を高めています。

前出の担当者は、購入を検討する際の注意点についても言及しました。

「リード125は通勤や買い物など、日常用のバイクとして多くのお客様に購入されています。日常使いにおすすめのモデルですが、海外で生産されているため、タイミング次第では納車をお待たせしてしまうことがあります」

大容量の収納スペースや充実した装備を持つリード125は、通勤や通学、日々の買い物といった幅広いシーンでの活躍が期待できる一台です。

新型モデルの価格（消費税込）は35万2000円となっています。