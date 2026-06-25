6月第3週の動員ランキングは、『Michael／マイケル』が週末3日間で動員48万6000人、興収8億円をあげて2週連続1位。公開から10日間の累積動員は168万7000人、累積興収27億3100万円。先週末との興収比73％と高い水準をキープしているが、もし日曜日がワールドカップの日本×チュニジア戦と重なってなければもう少し上積みできたはず。7月3日に『トイ・ストーリー5』が公開されるとスクリーン数が大幅に減少する可能性もあるが、それまでにどれだけ他作品をぶっちぎれるかが興収100億円突破の条件となるだろう。

参考：本木雅弘と菅田将暉が“黒幕”と心理戦を繰り広げる 『黒牢城』本予告＆新場面写真公開

『プラダを着た悪魔2』の大ヒット（公開から52日間で興収52億700万円）や『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の世界的にも異例の粘り強さ（公開から31日間で興収27億8100万円）もあって、5月から6月にかけて近年では非常に稀な「実写洋画優勢のランキング」が続いていたが、先週末はトップ3に2作の実写日本映画がランクインした。

2位に初登場したのは米澤穂信原作、黒沢清監督、本木雅弘主演の『黒牢城』。オープニング3日間の動員は19万6000人、興収は2億7400万円。今年のカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門にも正式出品されて称賛を集めた同作だが、国内興行でも上々の滑り出しで、黒沢清監督作品として過去最大のヒットとなるのも時間の問題だ。

3位に初登場したのは河合勇人監督の『免許返納!?』。オープニング3日間の動員は11万4000人、興収は1億5200万円。主演の舘ひろしが、1994年公開の森田芳光脚本作品『免許がない！』の人気俳優、南条弘役を再演しているという意味では、実は日本版『プラダを着た悪魔2』とも言える作品でもある（違うか）。

『黒牢城』は松竹、『免許返納!?』は東映、両配給会社にとって久々の実写作品でのヒットとなっていて、ウィークデイに入ってからの興行も堅調だ。もっとも、ウィークデイに強いということは、観客が年配層に偏っている証拠でもある。明確にその層をターゲットにしている『免許返納!?』はともかく、『黒牢城』にはここから観客層の幅が広がっていくことを期待したい。

（文＝宇野維正）